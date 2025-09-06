https://ria.ru/20250906/samolet-2040146352.html

Самолет Пашиняна впервые пролетел через Азербайджан

ЕРЕВАН, 6 сен - РИА Новости. Самолет премьера Армении Никола Пашиняна впервые воспользовался воздушным пространством Азербайджана во время его зарубежной поездки, сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян. "Самолет премьер-министра Армении в ночь с 30 на 31 августа направился в зарубежную поездку через воздушное пространство Азербайджана и в ночь на 6 сентября вернулся в Армению", - написала Багдасарян в соцсети Facebook*. По ее словам, после установления мира в Вашингтоне 8 августа соответствующие органы Армении запросили у Азербайджана воздушный коридор для пролета самолета премьера и получили положительный ответ. "Мы рассматриваем этот факт как практический шаг для разблокирования коммуникаций в регионе, продвижения мирной повестки и формирования атмосферы взаимного доверия", - заявила Багдасарян. Она напомнила, что азербайджанские самолеты в течение продолжительного времени обеспечивают сообщение между основной частью Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой через воздушное пространство Армении. В конце августа Пашинян отправился в Китай для участия в саммите ШОС, а затем посетил Японию. В начале августа по итогам встречи Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Также Ереван согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.* Принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская.

