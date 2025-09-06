Самолет Пашиняна впервые пролетел через Азербайджан
Самолет Пашиняна впервые пролетел через Азербайджан во время зарубежной поездки
© Sputnik
Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 6 сен - РИА Новости. Самолет премьера Армении Никола Пашиняна впервые воспользовался воздушным пространством Азербайджана во время его зарубежной поездки, сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.
"Самолет премьер-министра Армении в ночь с 30 на 31 августа направился в зарубежную поездку через воздушное пространство Азербайджана и в ночь на 6 сентября вернулся в Армению", - написала Багдасарян в соцсети Facebook*.
Путь к миру. На что согласны пойти Армения и Азербайджан
13 августа, 08:00
По ее словам, после установления мира в Вашингтоне 8 августа соответствующие органы Армении запросили у Азербайджана воздушный коридор для пролета самолета премьера и получили положительный ответ.
«
"Мы рассматриваем этот факт как практический шаг для разблокирования коммуникаций в регионе, продвижения мирной повестки и формирования атмосферы взаимного доверия", - заявила Багдасарян.
Она напомнила, что азербайджанские самолеты в течение продолжительного времени обеспечивают сообщение между основной частью Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой через воздушное пространство Армении.
В начале августа по итогам встречи Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Также Ереван согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
* Принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская.
Пашинян назвал Россию и Армению братскими странами
31 августа, 16:42