Рейтинг@Mail.ru
Самолет Пашиняна впервые пролетел через Азербайджан - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/samolet-2040146352.html
Самолет Пашиняна впервые пролетел через Азербайджан
Самолет Пашиняна впервые пролетел через Азербайджан - РИА Новости, 06.09.2025
Самолет Пашиняна впервые пролетел через Азербайджан
Самолет премьера Армении Никола Пашиняна впервые воспользовался воздушным пространством Азербайджана во время его зарубежной поездки, сообщила пресс-секретарь... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T09:30:00+03:00
2025-09-06T09:30:00+03:00
в мире
азербайджан
армения
вашингтон (штат)
никол пашинян
дональд трамп
ильхам алиев
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598888078_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_24e5ab068412210f291977dc4d6746cf.jpg
ЕРЕВАН, 6 сен - РИА Новости. Самолет премьера Армении Никола Пашиняна впервые воспользовался воздушным пространством Азербайджана во время его зарубежной поездки, сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян. "Самолет премьер-министра Армении в ночь с 30 на 31 августа направился в зарубежную поездку через воздушное пространство Азербайджана и в ночь на 6 сентября вернулся в Армению", - написала Багдасарян в соцсети Facebook*. По ее словам, после установления мира в Вашингтоне 8 августа соответствующие органы Армении запросили у Азербайджана воздушный коридор для пролета самолета премьера и получили положительный ответ. "Мы рассматриваем этот факт как практический шаг для разблокирования коммуникаций в регионе, продвижения мирной повестки и формирования атмосферы взаимного доверия", - заявила Багдасарян. Она напомнила, что азербайджанские самолеты в течение продолжительного времени обеспечивают сообщение между основной частью Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой через воздушное пространство Армении. В конце августа Пашинян отправился в Китай для участия в саммите ШОС, а затем посетил Японию. В начале августа по итогам встречи Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Также Ереван согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.* Принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская.
https://ria.ru/20250813/armeniya-2034851284.html
https://ria.ru/20250831/shos-2038676335.html
азербайджан
армения
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598888078_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_40eaeae35bd40bb77c89f68c79570f4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, армения, вашингтон (штат), никол пашинян, дональд трамп, ильхам алиев, шос
В мире, Азербайджан, Армения, Вашингтон (штат), Никол Пашинян, Дональд Трамп, Ильхам Алиев, ШОС
Самолет Пашиняна впервые пролетел через Азербайджан

Самолет Пашиняна впервые пролетел через Азербайджан во время зарубежной поездки

© Sputnik | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 6 сен - РИА Новости. Самолет премьера Армении Никола Пашиняна впервые воспользовался воздушным пространством Азербайджана во время его зарубежной поездки, сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.
"Самолет премьер-министра Армении в ночь с 30 на 31 августа направился в зарубежную поездку через воздушное пространство Азербайджана и в ночь на 6 сентября вернулся в Армению", - написала Багдасарян в соцсети Facebook*.
Президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Путь к миру. На что согласны пойти Армения и Азербайджан
13 августа, 08:00
По ее словам, после установления мира в Вашингтоне 8 августа соответствующие органы Армении запросили у Азербайджана воздушный коридор для пролета самолета премьера и получили положительный ответ.
«
"Мы рассматриваем этот факт как практический шаг для разблокирования коммуникаций в регионе, продвижения мирной повестки и формирования атмосферы взаимного доверия", - заявила Багдасарян.
Она напомнила, что азербайджанские самолеты в течение продолжительного времени обеспечивают сообщение между основной частью Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой через воздушное пространство Армении.
В конце августа Пашинян отправился в Китай для участия в саммите ШОС, а затем посетил Японию.
В начале августа по итогам встречи Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Также Ереван согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
* Принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская.
Путин, Лукашенко и Пашинян на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Пашинян назвал Россию и Армению братскими странами
31 августа, 16:42
 
В миреАзербайджанАрменияВашингтон (штат)Никол ПашинянДональд ТрампИльхам АлиевШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала