В Нижегородской области после столкновения буксира с лодкой пропал рыбак
В Нижегородской области после столкновения буксира с лодкой пропал рыбак
происшествия
россия
нижегородская область
кстовский район
следственный комитет россии (ск рф)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Обстоятельства столкновения буксира и лодки, в результате которого пропал без вести рыбак, выясняют в Нижегородской области, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК РФ. "В ходе мониторинга информационного пространства выявлены сведения о том, что в Кстовском районе на 950-м километре судового хода Волги буксир "Кавказ" с баржами столкнулся с маломерным судном. В результате один человек из лодки оказался в воде и пропал без вести. Ведутся поиски мужчины", - говорится в сообщении.Центральное МСУТ СК России организовало проведение доследственной проверки по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном). Следователи выясняют причины и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В свою очередь Приволжская транспортная прокуратура сообщает о том, что проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности судовождения, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
россия
нижегородская область
кстовский район
