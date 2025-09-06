https://ria.ru/20250906/rybak-2040191416.html

В Нижегородской области после столкновения буксира с лодкой пропал рыбак

В Нижегородской области после столкновения буксира с лодкой пропал рыбак - РИА Новости, 06.09.2025

В Нижегородской области после столкновения буксира с лодкой пропал рыбак

Обстоятельства столкновения буксира и лодки, в результате которого пропал без вести рыбак, выясняют в Нижегородской области, сообщает Центральное... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T17:09:00+03:00

2025-09-06T17:09:00+03:00

2025-09-06T17:09:00+03:00

происшествия

россия

нижегородская область

кстовский район

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78910/87/789108749_0:9:3612:2041_1920x0_80_0_0_644d1164cb5e79284a752ec78ffc438d.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Обстоятельства столкновения буксира и лодки, в результате которого пропал без вести рыбак, выясняют в Нижегородской области, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК РФ. "В ходе мониторинга информационного пространства выявлены сведения о том, что в Кстовском районе на 950-м километре судового хода Волги буксир "Кавказ" с баржами столкнулся с маломерным судном. В результате один человек из лодки оказался в воде и пропал без вести. Ведутся поиски мужчины", - говорится в сообщении.Центральное МСУТ СК России организовало проведение доследственной проверки по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном). Следователи выясняют причины и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В свою очередь Приволжская транспортная прокуратура сообщает о том, что проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности судовождения, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

https://ria.ru/20250901/kater-2038813138.html

россия

нижегородская область

кстовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, нижегородская область, кстовский район, следственный комитет россии (ск рф)