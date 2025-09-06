Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области после столкновения буксира с лодкой пропал рыбак - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/rybak-2040191416.html
В Нижегородской области после столкновения буксира с лодкой пропал рыбак
В Нижегородской области после столкновения буксира с лодкой пропал рыбак - РИА Новости, 06.09.2025
В Нижегородской области после столкновения буксира с лодкой пропал рыбак
Обстоятельства столкновения буксира и лодки, в результате которого пропал без вести рыбак, выясняют в Нижегородской области, сообщает Центральное... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T17:09:00+03:00
2025-09-06T17:09:00+03:00
происшествия
россия
нижегородская область
кстовский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78910/87/789108749_0:9:3612:2041_1920x0_80_0_0_644d1164cb5e79284a752ec78ffc438d.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Обстоятельства столкновения буксира и лодки, в результате которого пропал без вести рыбак, выясняют в Нижегородской области, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК РФ. &quot;В ходе мониторинга информационного пространства выявлены сведения о том, что в Кстовском районе на 950-м километре судового хода Волги буксир &quot;Кавказ&quot; с баржами столкнулся с маломерным судном. В результате один человек из лодки оказался в воде и пропал без вести. Ведутся поиски мужчины&quot;, - говорится в сообщении.Центральное МСУТ СК России организовало проведение доследственной проверки по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном). Следователи выясняют причины и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В свою очередь Приволжская транспортная прокуратура сообщает о том, что проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности судовождения, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
https://ria.ru/20250901/kater-2038813138.html
россия
нижегородская область
кстовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78910/87/789108749_441:0:3172:2048_1920x0_80_0_0_822bcfdc73561fe512b629d87e822f68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, нижегородская область, кстовский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Кстовский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области после столкновения буксира с лодкой пропал рыбак

СК выясняет причины столкновения буксира с баржами и лодки на Волге

© РИА Новости / Олег Золото | Перейти в медиабанкВид на Нижний Новгород в месте слияния рек Волги и Оки
Вид на Нижний Новгород в месте слияния рек Волги и Оки - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости / Олег Золото
Перейти в медиабанк
Вид на Нижний Новгород в месте слияния рек Волги и Оки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Обстоятельства столкновения буксира и лодки, в результате которого пропал без вести рыбак, выясняют в Нижегородской области, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК РФ.
«

"В ходе мониторинга информационного пространства выявлены сведения о том, что в Кстовском районе на 950-м километре судового хода Волги буксир "Кавказ" с баржами столкнулся с маломерным судном. В результате один человек из лодки оказался в воде и пропал без вести. Ведутся поиски мужчины", - говорится в сообщении.

Центральное МСУТ СК России организовало проведение доследственной проверки по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном).
Следователи выясняют причины и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В свою очередь Приволжская транспортная прокуратура сообщает о том, что проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности судовождения, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Вид на остров Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
У острова Русский во Владивостоке затонул катер
1 сентября, 11:51
 
ПроисшествияРоссияНижегородская областьКстовский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала