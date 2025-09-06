https://ria.ru/20250906/rossija-2040131976.html

C Россией хотят работать все прогрессивные страны, заявил Кобяков

2025-09-06T05:21:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Сегодня с Россией хотят работать все прогрессивные страны, изолирует себя только часть Запада, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "Сегодня с Россией хотят работать все прогрессивные страны, изолирует себя только часть Запада", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250906/kobyakov-2040130871.html

