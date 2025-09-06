Рейтинг@Mail.ru
C Россией хотят работать все прогрессивные страны, заявил Кобяков - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:21 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/rossija-2040131976.html
C Россией хотят работать все прогрессивные страны, заявил Кобяков
C Россией хотят работать все прогрессивные страны, заявил Кобяков - РИА Новости, 06.09.2025
C Россией хотят работать все прогрессивные страны, заявил Кобяков
Сегодня с Россией хотят работать все прогрессивные страны, изолирует себя только часть Запада, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T05:21:00+03:00
2025-09-06T05:21:00+03:00
политика
россия
владивосток
антон кобяков
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040131837_0:0:3354:1887_1920x0_80_0_0_c177a100206b6d6b4c280292f5ac6f82.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Сегодня с Россией хотят работать все прогрессивные страны, изолирует себя только часть Запада, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "Сегодня с Россией хотят работать все прогрессивные страны, изолирует себя только часть Запада", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250906/kobyakov-2040130871.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040131837_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_a69b6df1934da8a98a81b8c567661c82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владивосток, антон кобяков, дальневосточный федеральный университет
Политика, Россия, Владивосток, Антон Кобяков, Дальневосточный федеральный университет
C Россией хотят работать все прогрессивные страны, заявил Кобяков

Кобяков: с Россией хотят работать все прогрессивные страны

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАнтон Кобяков
Антон Кобяков - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Антон Кобяков
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Сегодня с Россией хотят работать все прогрессивные страны, изолирует себя только часть Запада, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
"Сегодня с Россией хотят работать все прогрессивные страны, изолирует себя только часть Запада", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Антон Кобяков - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Западная Европа через пять лет не будет никому нужна, считает Кобяков
05:02
 
ПолитикаРоссияВладивостокАнтон КобяковДальневосточный федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала