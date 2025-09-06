https://ria.ru/20250906/rossija-2040131976.html
C Россией хотят работать все прогрессивные страны, заявил Кобяков
C Россией хотят работать все прогрессивные страны, заявил Кобяков - РИА Новости, 06.09.2025
C Россией хотят работать все прогрессивные страны, заявил Кобяков
Сегодня с Россией хотят работать все прогрессивные страны, изолирует себя только часть Запада, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T05:21:00+03:00
2025-09-06T05:21:00+03:00
2025-09-06T05:21:00+03:00
политика
россия
владивосток
антон кобяков
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040131837_0:0:3354:1887_1920x0_80_0_0_c177a100206b6d6b4c280292f5ac6f82.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Сегодня с Россией хотят работать все прогрессивные страны, изолирует себя только часть Запада, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "Сегодня с Россией хотят работать все прогрессивные страны, изолирует себя только часть Запада", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250906/kobyakov-2040130871.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040131837_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_a69b6df1934da8a98a81b8c567661c82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владивосток, антон кобяков, дальневосточный федеральный университет
Политика, Россия, Владивосток, Антон Кобяков, Дальневосточный федеральный университет
C Россией хотят работать все прогрессивные страны, заявил Кобяков
Кобяков: с Россией хотят работать все прогрессивные страны