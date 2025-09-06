Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали о работе по организации встречи с законодателями из России
01:34 06.09.2025
В США рассказали о работе по организации встречи с законодателями из России
Россия и Соединенные Штаты ведут работу по организации встречи законодателей из обеих стран на "нейтральной" территории, заявили РИА Новости в офисе члена... РИА Новости, 06.09.2025
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Россия и Соединенные Штаты ведут работу по организации встречи законодателей из обеих стран на "нейтральной" территории, заявили РИА Новости в офисе члена палаты представителей США от Республиканской партии Анны Паулины Луны. "Да, мы работаем над организацией встречи между членами российского парламента и Конгресса США в нейтральном месте", - говорится в сообщении офиса. Ранее глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил журналистам, что контакты парламентариев России с коллегами из конгресса США не прекращались никогда, а после встречи президентов двух стран на Аляске есть импульс на их активизацию.
в мире, россия, сша, аляска, леонид слуцкий (политик), госдума рф
В мире, Россия, США, Аляска, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ
В США рассказали о работе по организации встречи с законодателями из России

Офис Луны: Россия и США ведут работу по организации встречи законодателей

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Россия и Соединенные Штаты ведут работу по организации встречи законодателей из обеих стран на "нейтральной" территории, заявили РИА Новости в офисе члена палаты представителей США от Республиканской партии Анны Паулины Луны.
"Да, мы работаем над организацией встречи между членами российского парламента и Конгресса США в нейтральном месте", - говорится в сообщении офиса.
Ранее глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил журналистам, что контакты парламентариев России с коллегами из конгресса США не прекращались никогда, а после встречи президентов двух стран на Аляске есть импульс на их активизацию.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Конгрессвуман призвала Россию и США действовать вместе
12 августа, 04:21
 
В миреРоссияСШААляскаЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФ
 
 
