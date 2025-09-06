https://ria.ru/20250906/rossija-2040122874.html
В США рассказали о работе по организации встречи с законодателями из России
В США рассказали о работе по организации встречи с законодателями из России - РИА Новости, 06.09.2025
В США рассказали о работе по организации встречи с законодателями из России
Россия и Соединенные Штаты ведут работу по организации встречи законодателей из обеих стран на "нейтральной" территории, заявили РИА Новости в офисе члена...
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Россия и Соединенные Штаты ведут работу по организации встречи законодателей из обеих стран на "нейтральной" территории, заявили РИА Новости в офисе члена палаты представителей США от Республиканской партии Анны Паулины Луны. "Да, мы работаем над организацией встречи между членами российского парламента и Конгресса США в нейтральном месте", - говорится в сообщении офиса. Ранее глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил журналистам, что контакты парламентариев России с коллегами из конгресса США не прекращались никогда, а после встречи президентов двух стран на Аляске есть импульс на их активизацию.
В США рассказали о работе по организации встречи с законодателями из России
