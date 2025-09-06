Рейтинг@Mail.ru
13:07 06.09.2025
Укрепляющую экспорт роль российских брендов обсудили на ВЭФ
Укрепляющую экспорт роль российских брендов обсудили на ВЭФ
экономика
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Роль отечественных производителей в развитии национальной экономики и укреплении позиций России на международных рынках обсудили в субботу на Восточном экономическом форуме в рамках сессии "Региональная мозаика России: как местные бренды формируют будущее страны", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."На мероприятии выступил руководитель представительства Российского экспортного центра во Владивостоке Денис Дробот. Участники обсудили, как локальные производства влияют на экономику, формируют устойчивые сообщества и возвращают интерес к предпринимательству и созиданию, создавая основу для будущего страны. Модератор дискуссии — первый заместитель руководителя "Росмолодежь.Предпринимай" Дмитрий Мамаев", - говорится в сообщении.Участники дискуссии отметили, что сегодня российские предприниматели и производители демонстрируют удивительную способность к созданию не просто импортозамещающих, но и превосходящих по многим параметрам отечественных товаров и услуг. Это не просто замещение — это формирование нового представления о качестве и стиле Made in Russia.Руководитель представительства РЭЦ во Владивостоке остановился на широких возможностях сертификации продукции и услуг российских компаний в системе добровольной сертификации "Сделано в России". Он рассказал, что доступ к получению этого сертификата сейчас доступен для компаний из самых разных отраслей — от продуктов питания и легкой промышленности до IT-сферы, народных художественных промыслов, ювелирных изделий и других.Также Дробот рассказал о коллаборации региональных брендов с национальной программой "Сделано в России". Он раскрыл как преференции для держателей сертификатов в рамках программы, так и обозначил необходимость для российских компаний постоянно повышать и подтверждать качество своей продукции и услуг для формирования более качественного предложения на внешних рынках."Создавая благоприятную инвестиционную и предпринимательскую среду, регионы формируют фундамент для появления новых и развития действующих высокотехнологичных, уникальных производств. Продукция этих компаний наполняет содержанием национальный бренд "Сделано в России", при этом сохраняя свою региональную идентичность. На сегодняшний (день - ред.) таких компаний 1344, товарная номенклатура которых составляет практически 23 тысячи единиц", — подчеркнул Дробот.По его словам, именно регионы, развивая свои локальные бренды, могут эффективно стимулировать компании к налаживанию бизнес-процессов и инвестициям в развитие, что является критически важным в глобальной конкурентной борьбе. Целью такого подхода является повышение качества продукции для удержания или завоевания конкурентных преимуществ на внешних рынках, чтобы "мозаика России" выглядела достойно и конкурентоспособно.Сессия собрала представителей федеральной власти, институтов развития и региональных брендов из различных регионов страны. В дискуссии приняли участие Раиса Дробышевская (LAVA), Евгения Пивкина ("Озаряй"), Александр Мачевский (Группа ВЭБ), Альберт Разилов ("МЕСТЬ"), Светлана Ишкова (Loxia) и Гасан Гасанбалаев (Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики).Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
экономика, вэф-2025
Экономика, ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Роль отечественных производителей в развитии национальной экономики и укреплении позиций России на международных рынках обсудили в субботу на Восточном экономическом форуме в рамках сессии "Региональная мозаика России: как местные бренды формируют будущее страны", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"На мероприятии выступил руководитель представительства Российского экспортного центра во Владивостоке Денис Дробот. Участники обсудили, как локальные производства влияют на экономику, формируют устойчивые сообщества и возвращают интерес к предпринимательству и созиданию, создавая основу для будущего страны. Модератор дискуссии — первый заместитель руководителя "Росмолодежь.Предпринимай" Дмитрий Мамаев", - говорится в сообщении.
Участники дискуссии отметили, что сегодня российские предприниматели и производители демонстрируют удивительную способность к созданию не просто импортозамещающих, но и превосходящих по многим параметрам отечественных товаров и услуг. Это не просто замещение — это формирование нового представления о качестве и стиле Made in Russia.
Руководитель представительства РЭЦ во Владивостоке остановился на широких возможностях сертификации продукции и услуг российских компаний в системе добровольной сертификации "Сделано в России". Он рассказал, что доступ к получению этого сертификата сейчас доступен для компаний из самых разных отраслей — от продуктов питания и легкой промышленности до IT-сферы, народных художественных промыслов, ювелирных изделий и других.
Также Дробот рассказал о коллаборации региональных брендов с национальной программой "Сделано в России". Он раскрыл как преференции для держателей сертификатов в рамках программы, так и обозначил необходимость для российских компаний постоянно повышать и подтверждать качество своей продукции и услуг для формирования более качественного предложения на внешних рынках.
"Создавая благоприятную инвестиционную и предпринимательскую среду, регионы формируют фундамент для появления новых и развития действующих высокотехнологичных, уникальных производств. Продукция этих компаний наполняет содержанием национальный бренд "Сделано в России", при этом сохраняя свою региональную идентичность. На сегодняшний (день - ред.) таких компаний 1344, товарная номенклатура которых составляет практически 23 тысячи единиц", — подчеркнул Дробот.
По его словам, именно регионы, развивая свои локальные бренды, могут эффективно стимулировать компании к налаживанию бизнес-процессов и инвестициям в развитие, что является критически важным в глобальной конкурентной борьбе. Целью такого подхода является повышение качества продукции для удержания или завоевания конкурентных преимуществ на внешних рынках, чтобы "мозаика России" выглядела достойно и конкурентоспособно.
Сессия собрала представителей федеральной власти, институтов развития и региональных брендов из различных регионов страны. В дискуссии приняли участие Раиса Дробышевская (LAVA), Евгения Пивкина ("Озаряй"), Александр Мачевский (Группа ВЭБ), Альберт Разилов ("МЕСТЬ"), Светлана Ишкова (Loxia) и Гасан Гасанбалаев (Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики).
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
 
