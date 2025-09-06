Рейтинг@Mail.ru
04:13 06.09.2025 (обновлено: 04:14 06.09.2025)
Попова оценила риски распространения лихорадки чикунгунья в России
Лихорадка чикунгунья опасна для путешественников из России, которые не соблюдают правила профилактики, в РФ рисков ее распространения нет, рассказала в интервью РИА Новости, 06.09.2025
здоровье - общество
россия
владивосток
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Лихорадка чикунгунья опасна для путешественников из России, которые не соблюдают правила профилактики, в РФ рисков ее распространения нет, рассказала в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова. "У нас нет комаров, которые бы переносили эту лихорадку. То есть видовые находки есть, но в силу нашего климата, в силу особенностей вегетации комаров, угроз распространения внутри страны на сегодняшний день нет", - пояснила глава ведомства. Она добавила, что сегодня высокие уровни заболеваемости лихорадкой чикунгунья в ряде азиатских стран. Россияне, которые посещают эти страны, не соблюдают правила, заражаются и привозят ее в РФ, будучи уже больными или в инкубационном периоде. "Лихорадка чикунгунья опасна для наших путешественников, которые не соблюдают правила безопасности. Количество завозов год от года меняется, и был год, когда и пять случаев было, и три, но больше десяти случаев в году за весь предыдущий обозримый период в Российской Федерации не было", - сказала Попова. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
владивосток
здоровье - общество, россия, владивосток, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Здоровье - Общество, Россия, Владивосток, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Анна Попова. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Лихорадка чикунгунья опасна для путешественников из России, которые не соблюдают правила профилактики, в РФ рисков ее распространения нет, рассказала в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"У нас нет комаров, которые бы переносили эту лихорадку. То есть видовые находки есть, но в силу нашего климата, в силу особенностей вегетации комаров, угроз распространения внутри страны на сегодняшний день нет", - пояснила глава ведомства.
Она добавила, что сегодня высокие уровни заболеваемости лихорадкой чикунгунья в ряде азиатских стран. Россияне, которые посещают эти страны, не соблюдают правила, заражаются и привозят ее в РФ, будучи уже больными или в инкубационном периоде.
"Лихорадка чикунгунья опасна для наших путешественников, которые не соблюдают правила безопасности. Количество завозов год от года меняется, и был год, когда и пять случаев было, и три, но больше десяти случаев в году за весь предыдущий обозримый период в Российской Федерации не было", - сказала Попова.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Здоровье - ОбществоРоссияВладивостокАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
