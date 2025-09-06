https://ria.ru/20250906/rabotodateli-2040128657.html

Работодателям разрешат платить сотрудникам до миллиона рублей за ребенка

Работодателям разрешат платить сотрудникам до миллиона рублей за ребенка - РИА Новости, 06.09.2025

Работодателям разрешат платить сотрудникам до миллиона рублей за ребенка

Работодатели с 2026 года смогут выплачивать сотрудникам до одного миллиона рублей за рождение ребенка, выплата не будет облагаться налогами, рассказал в... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T03:58:00+03:00

2025-09-06T03:58:00+03:00

2025-09-06T06:28:00+03:00

общество

владивосток

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981286079_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_125a440a4079014f34f7765a277611b6.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Работодатели с 2026 года смогут выплачивать сотрудникам до одного миллиона рублей за рождение ребенка, выплата не будет облагаться налогами, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025 председатель Наблюдательного совета платформы "Неравнодушный человек", председатель Общественного совета при Минтруде России Константин Абрамов. "С 2026 года они (Работодатели — Прим. Ред.) могут до миллиона заплатить за рождение ребенка. Это не будет облагаться налогами, для бизнеса это выгодно будет, и для человека, конечно, выгодно до миллиона можно будет получить выплату за ребенка", — сказал Абрамов. По его словам, бизнес очень креативно подходит к выработке мер по повышению рождаемости. "Бизнесу выгодно взять понятного, испытанного человека, дать ему возможность уйти в декретный отпуск, максимально поддержать, тем самым поднять его лояльность и возвратить к себе на работу как можно скорее", — подчеркнул эксперт. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250901/matkapital-2038735658.html

https://ria.ru/20250826/pitanie-2037563951.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владивосток, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2025