Работодателям разрешат платить сотрудникам до миллиона рублей за ребенка

03:58 06.09.2025 (обновлено: 06:28 06.09.2025)
общество
владивосток
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Работодатели с 2026 года смогут выплачивать сотрудникам до одного миллиона рублей за рождение ребенка, выплата не будет облагаться налогами, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025 председатель Наблюдательного совета платформы "Неравнодушный человек", председатель Общественного совета при Минтруде России Константин Абрамов. "С 2026 года они (Работодатели — Прим. Ред.) могут до миллиона заплатить за рождение ребенка. Это не будет облагаться налогами, для бизнеса это выгодно будет, и для человека, конечно, выгодно до миллиона можно будет получить выплату за ребенка", — сказал Абрамов. По его словам, бизнес очень креативно подходит к выработке мер по повышению рождаемости. "Бизнесу выгодно взять понятного, испытанного человека, дать ему возможность уйти в декретный отпуск, максимально поддержать, тем самым поднять его лояльность и возвратить к себе на работу как можно скорее", — подчеркнул эксперт. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
общество, владивосток, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Общество, Владивосток, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Работодатели с 2026 года смогут выплачивать сотрудникам до одного миллиона рублей за рождение ребенка, выплата не будет облагаться налогами, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025 председатель Наблюдательного совета платформы "Неравнодушный человек", председатель Общественного совета при Минтруде России Константин Абрамов.
"С 2026 года они (Работодатели — Прим. Ред.) могут до миллиона заплатить за рождение ребенка. Это не будет облагаться налогами, для бизнеса это выгодно будет, и для человека, конечно, выгодно до миллиона можно будет получить выплату за ребенка", — сказал Абрамов.
По его словам, бизнес очень креативно подходит к выработке мер по повышению рождаемости.
"Бизнесу выгодно взять понятного, испытанного человека, дать ему возможность уйти в декретный отпуск, максимально поддержать, тем самым поднять его лояльность и возвратить к себе на работу как можно скорее", — подчеркнул эксперт.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ОбществоВладивостокМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
