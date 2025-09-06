https://ria.ru/20250906/pvo-2040165134.html

Российская ПВО за сутки сбила 160 украинских дронов

Средства ПВО РФ за сутки в ходе СВО сбили пять управляемых авиационных бомб и 160 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в субботу.

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Средства ПВО РФ за сутки в ходе СВО сбили пять управляемых авиационных бомб и 160 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в субботу. "Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб и 160 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и материальных средств, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах.

