Путин и Трамп предотвратят Третью мировую войну, считает Дмитриев
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп предотвратят Третью мировую войну. В свой публикации в соцсети X Дмитриев добавил также две фотографии. На первой, черно-белой фотографии запечатлены советский лидер Иосиф Сталин, 32-й президент США Франклин Рузвельт и бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. В сообщении также прикреплена цветная фотография Путина и Трампа. "Сталин, Рузвельт и Черчилль победили во Вторую мировую войну. Путин и Трамп предотвратят Третью мировую войну", - написал Дмитриев в соцсети X*. В публикации также добавлены значки, обозначающие российский и американский флаги, а также голубя мира.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
