https://ria.ru/20250906/putin-2040223860.html

Путин и Трамп предотвратят Третью мировую войну, считает Дмитриев

Путин и Трамп предотвратят Третью мировую войну, считает Дмитриев - РИА Новости, 06.09.2025

Путин и Трамп предотвратят Третью мировую войну, считает Дмитриев

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что президент... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T23:46:00+03:00

2025-09-06T23:46:00+03:00

2025-09-06T23:46:00+03:00

россия

сша

великобритания

кирилл дмитриев

владимир путин

дональд трамп

российский фонд прямых инвестиций

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_fb4c18392c348767a932a32f629a2b9e.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп предотвратят Третью мировую войну. В свой публикации в соцсети X Дмитриев добавил также две фотографии. На первой, черно-белой фотографии запечатлены советский лидер Иосиф Сталин, 32-й президент США Франклин Рузвельт и бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. В сообщении также прикреплена цветная фотография Путина и Трампа. "Сталин, Рузвельт и Черчилль победили во Вторую мировую войну. Путин и Трамп предотвратят Третью мировую войну", - написал Дмитриев в соцсети X*. В публикации также добавлены значки, обозначающие российский и американский флаги, а также голубя мира.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России

https://ria.ru/20250906/ssha-2040082827.html

https://ria.ru/20250906/sammit-2040121250.html

россия

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, великобритания, кирилл дмитриев, владимир путин, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций