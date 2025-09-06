Рейтинг@Mail.ru
Путин присвоил двум самоходным артиллерийским полкам почетные наименования - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:43 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/putin-2040210906.html
Путин присвоил двум самоходным артиллерийским полкам почетные наименования
Путин присвоил двум самоходным артиллерийским полкам почетные наименования - РИА Новости, 06.09.2025
Путин присвоил двум самоходным артиллерийским полкам почетные наименования
Президент России Владимир Путин за героизм и отвагу присвоил почетные наименования 292-му и 944-му самоходным артиллерийским полкам, соответствующие указы... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T20:43:00+03:00
2025-09-06T20:43:00+03:00
общество
россия
владимир путин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_0:47:3078:1778_1920x0_80_0_0_15dc4d78ed10670957175cd153a4a2fc.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин за героизм и отвагу присвоил почетные наименования 292-му и 944-му самоходным артиллерийским полкам, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 292-му самоходному артиллерийскому полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 292 гвардейский самоходный артиллерийский полк", - говорится в документе. Другим указом Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 994-му самоходному артиллерийскому полку. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 944-му самоходному артиллерийскому полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 944 гвардейский самоходный артиллерийский полк", - говорится в указе. Данные документы вступают в силу со дня подписания, 6 сентября 2025 года.
https://ria.ru/20250416/putin-2011696662.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_ce400c49af402f338e35385e582d11e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, безопасность
Общество, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин присвоил двум самоходным артиллерийским полкам почетные наименования

Путин присвоил почетные наименования 292-му и 944-му самоходным артполкам

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин за героизм и отвагу присвоил почетные наименования 292-му и 944-му самоходным артиллерийским полкам, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 292-му самоходному артиллерийскому полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 292 гвардейский самоходный артиллерийский полк", - говорится в документе.
Другим указом Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 994-му самоходному артиллерийскому полку.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 944-му самоходному артиллерийскому полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 944 гвардейский самоходный артиллерийский полк", - говорится в указе.
Данные документы вступают в силу со дня подписания, 6 сентября 2025 года.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Путин присвоил наименование гвардейских шести формированиям ВС России
16 апреля, 22:29
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала