Путин присвоил двум самоходным артиллерийским полкам почетные наименования

Путин присвоил почетные наименования 292-му и 944-му самоходным артполкам
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин за героизм и отвагу присвоил почетные наименования 292-му и 944-му самоходным артиллерийским полкам, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 292-му самоходному артиллерийскому полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 292 гвардейский самоходный артиллерийский полк", - говорится в документе.
Другим указом Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 994-му самоходному артиллерийскому полку.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 944-му самоходному артиллерийскому полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 944 гвардейский самоходный артиллерийский полк", - говорится в указе.
Данные документы вступают в силу со дня подписания, 6 сентября 2025 года.