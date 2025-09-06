https://ria.ru/20250906/putin-2040210906.html

Путин присвоил двум самоходным артиллерийским полкам почетные наименования

Путин присвоил двум самоходным артиллерийским полкам почетные наименования - РИА Новости, 06.09.2025

Путин присвоил двум самоходным артиллерийским полкам почетные наименования

06.09.2025

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин за героизм и отвагу присвоил почетные наименования 292-му и 944-му самоходным артиллерийским полкам, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 292-му самоходному артиллерийскому полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 292 гвардейский самоходный артиллерийский полк", - говорится в документе. Другим указом Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 994-му самоходному артиллерийскому полку. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 944-му самоходному артиллерийскому полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 944 гвардейский самоходный артиллерийский полк", - говорится в указе. Данные документы вступают в силу со дня подписания, 6 сентября 2025 года.

