Путин наградил сотрудников скорой помощи Белгородской области

Путин наградил сотрудников скорой помощи Белгородской области

БЕЛГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил восемь сотрудников скорой помощи Белгородской области — семерых медалью "За спасение погибавших" и одного медалью "За храбрость" II степени — за высокий профессионализм и самоотверженность при спасении людей в экстремальных условиях, говорится в указе главы государства. Соответствующий указ президента о государственных наградах опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, наградить … медалью "За храбрость" ІІ степени Масленко Оксану Анатольевну - фельдшера Южной подстанции скорой медицинской помощи областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи Белгородской области", - говорится в указе президента РФ. Также медалью "За спасение погибавших" награждены семь сотрудников "Станции скорой медицинской помощи Белгородской области": фельдшер Центральной станции Гаджитураб Аразов, водитель и фельдшер Ракитянского поста Борисовской подстанции Сергей Балабанов и Андрей Гарагуля, медицинская сестра Борисовской подстанции Александра Однорал, врач Южной подстанции Александр Петров и фельдшеры Шебекинской подстанции Александр и Юлия Ткачевы. Как сообщили РИА Новости в региональном правительстве, шесть сотрудников из Белгородского и Борисовского районов были награждены за свои героические действия во время атаки украинских дронов-камикадзе, произошедшей 6 мая 2024 года в районе села Берёзовка Борисовского района. Тогда под удар попали две "Газели", перевозившие сотрудников предприятия, и два легковых автомобиля. В результате погибли семь мирных жителей, а 42 человека, в том числе трое детей, получили ранения различной степени тяжести. По словам собеседника агентства, семейная пара Ткачевых выехала к пострадавшим в Шебекинском округе после атаки дрона ВСУ, попала под повторный удар и, несмотря на собственные ранения, продолжала оказывать помощь пострадавшим.

