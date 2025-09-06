Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил сотрудников скорой помощи Белгородской области
19:33 06.09.2025
Путин наградил сотрудников скорой помощи Белгородской области
россия
белгородская область
владимир путин
вооруженные силы украины
БЕЛГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил восемь сотрудников скорой помощи Белгородской области — семерых медалью "За спасение погибавших" и одного медалью "За храбрость" II степени — за высокий профессионализм и самоотверженность при спасении людей в экстремальных условиях, говорится в указе главы государства. Соответствующий указ президента о государственных наградах опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, наградить … медалью "За храбрость" ІІ степени Масленко Оксану Анатольевну - фельдшера Южной подстанции скорой медицинской помощи областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи Белгородской области", - говорится в указе президента РФ. Также медалью "За спасение погибавших" награждены семь сотрудников "Станции скорой медицинской помощи Белгородской области": фельдшер Центральной станции Гаджитураб Аразов, водитель и фельдшер Ракитянского поста Борисовской подстанции Сергей Балабанов и Андрей Гарагуля, медицинская сестра Борисовской подстанции Александра Однорал, врач Южной подстанции Александр Петров и фельдшеры Шебекинской подстанции Александр и Юлия Ткачевы. Как сообщили РИА Новости в региональном правительстве, шесть сотрудников из Белгородского и Борисовского районов были награждены за свои героические действия во время атаки украинских дронов-камикадзе, произошедшей 6 мая 2024 года в районе села Берёзовка Борисовского района. Тогда под удар попали две "Газели", перевозившие сотрудников предприятия, и два легковых автомобиля. В результате погибли семь мирных жителей, а 42 человека, в том числе трое детей, получили ранения различной степени тяжести. По словам собеседника агентства, семейная пара Ткачевых выехала к пострадавшим в Шебекинском округе после атаки дрона ВСУ, попала под повторный удар и, несмотря на собственные ранения, продолжала оказывать помощь пострадавшим.
россия
белгородская область
россия, белгородская область, владимир путин, вооруженные силы украины
Россия, Белгородская область, Владимир Путин, Александр Петров (актер), Вооруженные силы Украины
