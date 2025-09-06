Путин поздравил жителей Нового Уренгоя с 50-летием города
Путин поздравил губернатора Ямала и жителей Нового Уренгоя с 50-летием города
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова и жителей Нового Уренгоя с 50-летием города, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с 50-летием Нового Уренгоя. B 1975 году на карте нашей страны появился новый замечательный город. Самоотверженным трудом геологов, строителей, изыскателей, инженеров, буровиков, рабочих здесь, в Приполярье, за короткий срок были решены сложнейшие задачи – начата добыча газа на одном из крупнейших в мире газовых месторождений, возведены жилые дома, школы и детские сады, учреждения здравоохранения, культуры и спорта, создана промышленная, транспортная инфраструктура", - говорится в телеграмме.
Президент считает отрадным, что Новый Уренгой - "самобытный, с особым, твёрдым характером город" - и сегодня открыт навстречу смелым идеям и начинаниям, стремится быть комфортным и привлекательным, по-настоящему любимым и родным для молодёжи, для людей разных возрастов, профессий и увлечений.
По словам Путина, жители города бережно хранят и приумножают созидательные традиции героев-первопроходцев, вносят значимый вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и отечественной экономики в целом. Российский лидер отметил, что в Ямало-Ненецком автономном округе искренне заботятся о сохранении уникальной природы, жизненного уклада и древних обычаев коренных малочисленных народов Севера и Сибири, намечают масштабные планы, связанные с освоением перспективных месторождений, новых логистических маршрутов.
