https://ria.ru/20250906/putin-2040194609.html

Путин поздравил жителей Нового Уренгоя с 50-летием города

Путин поздравил жителей Нового Уренгоя с 50-летием города - РИА Новости, 06.09.2025

Путин поздравил жителей Нового Уренгоя с 50-летием города

Президент РФ Владимир Путин поздравил губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова и жителей Нового Уренгоя с 50-летием города,... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T17:33:00+03:00

2025-09-06T17:33:00+03:00

2025-09-06T17:33:00+03:00

политика

новый уренгой

россия

север

владимир путин

дмитрий артюхов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_0:47:3078:1778_1920x0_80_0_0_15dc4d78ed10670957175cd153a4a2fc.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова и жителей Нового Уренгоя с 50-летием города, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Поздравляю вас с 50-летием Нового Уренгоя. B 1975 году на карте нашей страны появился новый замечательный город. Самоотверженным трудом геологов, строителей, изыскателей, инженеров, буровиков, рабочих здесь, в Приполярье, за короткий срок были решены сложнейшие задачи – начата добыча газа на одном из крупнейших в мире газовых месторождений, возведены жилые дома, школы и детские сады, учреждения здравоохранения, культуры и спорта, создана промышленная, транспортная инфраструктура", - говорится в телеграмме. Президент считает отрадным, что Новый Уренгой - "самобытный, с особым, твёрдым характером город" - и сегодня открыт навстречу смелым идеям и начинаниям, стремится быть комфортным и привлекательным, по-настоящему любимым и родным для молодёжи, для людей разных возрастов, профессий и увлечений. По словам Путина, жители города бережно хранят и приумножают созидательные традиции героев-первопроходцев, вносят значимый вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и отечественной экономики в целом. Российский лидер отметил, что в Ямало-Ненецком автономном округе искренне заботятся о сохранении уникальной природы, жизненного уклада и древних обычаев коренных малочисленных народов Севера и Сибири, намечают масштабные планы, связанные с освоением перспективных месторождений, новых логистических маршрутов. "Вновь подчеркну, что Арктика - стратегический регион России, которому мы и впредь будем уделять приоритетное внимание. Желаю вам успехов и всего наилучшего", - добавляется в телеграмме.

https://ria.ru/20241210/yamal-1988511475.html

новый уренгой

россия

север

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, новый уренгой, россия, север, владимир путин, дмитрий артюхов