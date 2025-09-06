https://ria.ru/20250906/putin-2040140098.html

Путин отметил роль народной дипломатии в наращивании связей России и КНР

Путин отметил роль народной дипломатии в наращивании связей России и КНР - РИА Новости, 06.09.2025

Путин отметил роль народной дипломатии в наращивании связей России и КНР

06.09.2025

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Значимую роль в наращивании многоплановых российско-китайских связей играют активные усилия народной дипломатии, отметил в приветствии участникам 15-го пленарного заседания Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития президент РФ Владимир Путин. "Дорогие друзья! Сердечно приветствую вас по случаю открытия во Владивостоке пятнадцатого пленарного заседания Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития... Значимую роль в наращивании многоплановых российско-китайских связей играют активные усилия народной дипломатии, в том числе по линии вашего комитета", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент подчеркнул, что в 2025 году отмечается 80-летие нашей общей победы во Второй мировой войне, важно, что добрые традиции дружбы и взаимовыручки, закалённые в те нелёгкие военные годы, остаются надёжной основой для развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Кроме того, значимую роль в наращивании многоплановых российско-китайских связей играют активные усилия народной дипломатии, в том числе по линии комитета КНР. Путин отметил, что уже более четверти века эта авторитетная неправительственная организация обеспечивает плодотворное взаимодействие по линии научных центров и вузов, культурных и спортивных сообществ, женских, молодёжных и студенческих объединений, предпринимательских и журналистских союзов, благодаря эффективной работе комитета реализуются десятки совместных коммерческих, гуманитарных и просветительских проектов. "Рассчитываю, что в ходе пленарного заседания вы обстоятельно обсудите многие актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а выдвинутые вами предложения и инициативы будут на деле способствовать дальнейшему упрочению дружбы и взаимопонимания между народами России и Китая", - добавляется в телеграмме.

