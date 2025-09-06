Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил роль народной дипломатии в наращивании связей России и КНР - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/putin-2040140098.html
Путин отметил роль народной дипломатии в наращивании связей России и КНР
Путин отметил роль народной дипломатии в наращивании связей России и КНР - РИА Новости, 06.09.2025
Путин отметил роль народной дипломатии в наращивании связей России и КНР
Значимую роль в наращивании многоплановых российско-китайских связей играют активные усилия народной дипломатии, отметил в приветствии участникам 15-го... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T08:00:00+03:00
2025-09-06T08:00:00+03:00
россия
владивосток
китай
владимир путин
российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Значимую роль в наращивании многоплановых российско-китайских связей играют активные усилия народной дипломатии, отметил в приветствии участникам 15-го пленарного заседания Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития президент РФ Владимир Путин. "Дорогие друзья! Сердечно приветствую вас по случаю открытия во Владивостоке пятнадцатого пленарного заседания Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития... Значимую роль в наращивании многоплановых российско-китайских связей играют активные усилия народной дипломатии, в том числе по линии вашего комитета", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент подчеркнул, что в 2025 году отмечается 80-летие нашей общей победы во Второй мировой войне, важно, что добрые традиции дружбы и взаимовыручки, закалённые в те нелёгкие военные годы, остаются надёжной основой для развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Кроме того, значимую роль в наращивании многоплановых российско-китайских связей играют активные усилия народной дипломатии, в том числе по линии комитета КНР. Путин отметил, что уже более четверти века эта авторитетная неправительственная организация обеспечивает плодотворное взаимодействие по линии научных центров и вузов, культурных и спортивных сообществ, женских, молодёжных и студенческих объединений, предпринимательских и журналистских союзов, благодаря эффективной работе комитета реализуются десятки совместных коммерческих, гуманитарных и просветительских проектов. "Рассчитываю, что в ходе пленарного заседания вы обстоятельно обсудите многие актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а выдвинутые вами предложения и инициативы будут на деле способствовать дальнейшему упрочению дружбы и взаимопонимания между народами России и Китая", - добавляется в телеграмме.
https://ria.ru/20250905/kitaj-2039879391.html
россия
владивосток
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_455fd877910cdf93b84a4b4c653573db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владивосток, китай, владимир путин, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
Россия, Владивосток, Китай, Владимир Путин, Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития
Путин отметил роль народной дипломатии в наращивании связей России и КНР

Путин: значимую роль в наращивании связей РФ и КНР играет народная дипломатия

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Значимую роль в наращивании многоплановых российско-китайских связей играют активные усилия народной дипломатии, отметил в приветствии участникам 15-го пленарного заседания Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития президент РФ Владимир Путин.
"Дорогие друзья! Сердечно приветствую вас по случаю открытия во Владивостоке пятнадцатого пленарного заседания Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития... Значимую роль в наращивании многоплановых российско-китайских связей играют активные усилия народной дипломатии, в том числе по линии вашего комитета", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что в 2025 году отмечается 80-летие нашей общей победы во Второй мировой войне, важно, что добрые традиции дружбы и взаимовыручки, закалённые в те нелёгкие военные годы, остаются надёжной основой для развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.
Кроме того, значимую роль в наращивании многоплановых российско-китайских связей играют активные усилия народной дипломатии, в том числе по линии комитета КНР. Путин отметил, что уже более четверти века эта авторитетная неправительственная организация обеспечивает плодотворное взаимодействие по линии научных центров и вузов, культурных и спортивных сообществ, женских, молодёжных и студенческих объединений, предпринимательских и журналистских союзов, благодаря эффективной работе комитета реализуются десятки совместных коммерческих, гуманитарных и просветительских проектов.
"Рассчитываю, что в ходе пленарного заседания вы обстоятельно обсудите многие актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а выдвинутые вами предложения и инициативы будут на деле способствовать дальнейшему упрочению дружбы и взаимопонимания между народами России и Китая", - добавляется в телеграмме.
Заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
В Китае заявили о готовности наращивать сотрудничество с Россией
Вчера, 09:10
 
РоссияВладивостокКитайВладимир ПутинРоссийско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала