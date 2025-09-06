https://ria.ru/20250906/putin-2040126332.html

В Италии раскрыли, как Путин сорвал планы "коалиции желающих" по Украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970753762_0:18:3079:1749_1920x0_80_0_0_98724f3e5b2f4d4f2d216185c38049ce.jpg

МОСКВА, 6 cен — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о последствиях отправки европейских войск на Украину сорвало планы "коалиции желающих", пишет итальянское издание L'Antidiplomatico."О чем теперь думают в Париже эти всадники апокалипсиса и ревностные поджигатели войны, готовые отправить куда-нибудь на Украину тридцать тысяч человек, когда Владимир Путин заявил, что в случае необходимости они (военные. — Прим. ред.) станут законной целью для российского оружия?" — говорится в материале.Как отмечает издание, Путин дал понять, что ввод западных войск на Украину — это только первый шаг к ее вступлению в НАТО, что является недопустимым развитием событий с точки зрения Москвы."Ввод европейских войск недопустим. <…> Очевидно, что Брюссель пытается саботировать рабочий процесс, повышая ставки", — подчеркивается в статье.Путин на пленарном заседании ВЭФ в пятницу заявил, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. По словам главы государства, вступление Украины в НАТО Москву совершенно не устраивает. Хотя каждая страна имеет право выбирать, как обеспечивать свою безопасность, без оглядки на безопасность самой России такие вопросы не решаются, подчеркнул он. Путин также отметил, что готов к контактам с украинской стороной, но не видит в этом смысла.Встреча участников так называемой коалиции желающих прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Он также сообщил, что "коалиция желающих" в ближайшее время приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Киева.В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.

