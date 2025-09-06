https://ria.ru/20250906/putin-2040118797.html
Путин провел неделю в поездке, посетив Китай, Владивосток и Самару
Путин провел неделю в поездке, посетив Китай, Владивосток и Самару
САМАРА, 6 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел неделю в поездке, посетив Китай, Владивосток и Самару, передает корреспондент РИА Новости. Путин с 31 августа по 3 сентября совершил визит в Китай. Российский лидер принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине и в памятных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны в Пекине. Он также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.Из Китая президент направился во Владивосток, где работал 4 и 5 сентября. Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума.Завершив программу во Владивостоке, Путин полетел в Самару, где провел совещание по вопросам двигателестроения и посетил предприятие ПАО "ОДК-Кузнецов". Рабочие мероприятия главы государства завершились уже после полуночи. Президент обсудил с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым вопросы социально-экономического развития региона.
