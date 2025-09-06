Рейтинг@Mail.ru
Путин провел неделю в поездке, посетив Китай, Владивосток и Самару - РИА Новости, 06.09.2025
00:06 06.09.2025 (обновлено: 06:32 06.09.2025)
https://ria.ru/20250906/putin-2040118797.html
Путин провел неделю в поездке, посетив Китай, Владивосток и Самару
Путин провел неделю в поездке, посетив Китай, Владивосток и Самару - РИА Новости, 06.09.2025
Путин провел неделю в поездке, посетив Китай, Владивосток и Самару
Президент России Владимир Путин провел неделю в поездке, посетив Китай, Владивосток и Самару, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.09.2025
китай
владивосток
пекин
владимир путин
вячеслав федорищев
шос
объединенная двигателестроительная корпорация
саммит шос в китае в 2025 году
САМАРА, 6 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел неделю в поездке, посетив Китай, Владивосток и Самару, передает корреспондент РИА Новости. Путин с 31 августа по 3 сентября совершил визит в Китай. Российский лидер принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине и в памятных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны в Пекине. Он также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.Из Китая президент направился во Владивосток, где работал 4 и 5 сентября. Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума.Завершив программу во Владивостоке, Путин полетел в Самару, где провел совещание по вопросам двигателестроения и посетил предприятие ПАО "ОДК-Кузнецов". Рабочие мероприятия главы государства завершились уже после полуночи. Президент обсудил с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым вопросы социально-экономического развития региона.
китай
владивосток
пекин
китай, владивосток, пекин, владимир путин, вячеслав федорищев, шос, объединенная двигателестроительная корпорация, саммит шос в китае в 2025 году
Китай, Владивосток, Пекин, Владимир Путин, Вячеслав Федорищев, ШОС, Объединенная двигателестроительная корпорация, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Путин провел неделю в поездке, посетив Китай, Владивосток и Самару

Путин в течение недели посетил Китай, Владивосток и Самару

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
САМАРА, 6 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел неделю в поездке, посетив Китай, Владивосток и Самару, передает корреспондент РИА Новости.
Путин с 31 августа по 3 сентября совершил визит в Китай. Российский лидер принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине и в памятных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны в Пекине. Он также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
Из Китая президент направился во Владивосток, где работал 4 и 5 сентября. Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Завершив программу во Владивостоке, Путин полетел в Самару, где провел совещание по вопросам двигателестроения и посетил предприятие ПАО "ОДК-Кузнецов". Рабочие мероприятия главы государства завершились уже после полуночи. Президент обсудил с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым вопросы социально-экономического развития региона.
КитайВладивостокПекинВладимир ПутинВячеслав ФедорищевШОСОбъединенная двигателестроительная корпорацияСаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
