Путин обсудил с губернатором Самарской области вопросы развития региона
Путин обсудил с губернатором Самарской области вопросы развития региона - РИА Новости, 06.09.2025
Путин обсудил с губернатором Самарской области вопросы развития региона
06.09.2025
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым вопросы социально-экономического развития региона. В начале встречи президент заметил, что уже обсудил с губернатором вопросы региона, в том числе по дороге из аэропорта. "Я предлагаю начать прямо с документов, которые вы подготовили", - сказал Путин.
