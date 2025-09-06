Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с губернатором Самарской области вопросы развития региона - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:03 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/putin-2040118531.html
Путин обсудил с губернатором Самарской области вопросы развития региона
Путин обсудил с губернатором Самарской области вопросы развития региона - РИА Новости, 06.09.2025
Путин обсудил с губернатором Самарской области вопросы развития региона
Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым вопросы социально-экономического развития региона. РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T00:03:00+03:00
2025-09-06T00:03:00+03:00
политика
россия
самарская область
владимир путин
вячеслав федорищев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996057214_350:0:2695:1319_1920x0_80_0_0_e7770a759786039d791c68553b96b0e4.jpg
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым вопросы социально-экономического развития региона. В начале встречи президент заметил, что уже обсудил с губернатором вопросы региона, в том числе по дороге из аэропорта. "Я предлагаю начать прямо с документов, которые вы подготовили", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250128/putin-1995991243.html
россия
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996057214_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_8a33ea7482aa54a418f9623b8b08a233.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, самарская область, владимир путин, вячеслав федорищев
Политика, Россия, Самарская область, Владимир Путин, Вячеслав Федорищев
Путин обсудил с губернатором Самарской области вопросы развития региона

Путин обсудил с главой Самарской области Федорищевым вопросы развития региона

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Вячеслав Федорищев
Владимир Путин и Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Вячеслав Федорищев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым вопросы социально-экономического развития региона.
В начале встречи президент заметил, что уже обсудил с губернатором вопросы региона, в том числе по дороге из аэропорта.
"Я предлагаю начать прямо с документов, которые вы подготовили", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время беседы с сотрудниками завода АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Путин рассказал работникам "АвтоВАЗа" о планах развития Самарской области
28 января, 19:32
 
ПолитикаРоссияСамарская областьВладимир ПутинВячеслав Федорищев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала