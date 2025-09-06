https://ria.ru/20250906/putin-2040118531.html

Путин обсудил с губернатором Самарской области вопросы развития региона

2025-09-06T00:03:00+03:00

политика

россия

самарская область

владимир путин

вячеслав федорищев

САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым вопросы социально-экономического развития региона. В начале встречи президент заметил, что уже обсудил с губернатором вопросы региона, в том числе по дороге из аэропорта. "Я предлагаю начать прямо с документов, которые вы подготовили", - сказал Путин.

2025

политика, россия, самарская область, владимир путин, вячеслав федорищев