Пушков заявил о росте популярности правых партий в Европе

Пушков заявил о росте популярности правых партий в Европе

Правоориентированные партии, декларирующие защиту национальных интересов, набирают все большую популярность в Европе, считает сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 06.09.2025

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Правоориентированные партии, декларирующие защиту национальных интересов, набирают все большую популярность в Европе, считает сенатор Алексей Пушков. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) стала самой популярной партией в немецкой земле Саксония-Анхальт, оставив далеко позади Христианско-демократический союз (ХДС), который десятилетиями был здесь доминирующей политической силой, свидетельствует опрос института Infratest Dimap для газеты Mitteldeutsche Zeitung. "В Германии, в земле Саксония-Анхальт "Альтернатива для Германии" обходит по популярности ХДС - партию канцлера (ФРГ Фридриха) Мерца - уже на 12%: у нее 39% против 27% у ХДС. При этом еще в 2021 году все (было) наоборот: ХДС безусловно лидировала с 31,8%, а "Альтернатива" имела лишь 20,8%. Таким образом, за четыре года АдГ набрала еще 19%", - написал Пушков в своем Telegram-канале.По его словам, это общая тенденция также для Франции и Британии. "Европейский политический маятник неуклонно сдвигается вправо - к силам, декларирующим в защиту национальных интересов, а не леволиберальных химер и гегемонистского глобализма, ведущего к самоуничтожению европейских наций", - отметил сенатор. Политик напомнил слова предпринимателя Илона Маска: "Если АдГ не победит, Германии капут".

