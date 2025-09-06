Рейтинг@Mail.ru
Пушков заявил о росте популярности правых партий в Европе - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:39 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/pushkov-2040223502.html
Пушков заявил о росте популярности правых партий в Европе
Пушков заявил о росте популярности правых партий в Европе - РИА Новости, 06.09.2025
Пушков заявил о росте популярности правых партий в Европе
Правоориентированные партии, декларирующие защиту национальных интересов, набирают все большую популярность в Европе, считает сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T23:39:00+03:00
2025-09-06T23:39:00+03:00
в мире
германия
саксония-анхальт
европа
алексей пушков
илон маск
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918426507_0:26:3098:1769_1920x0_80_0_0_23a4b93ed8f2ab9c9681d87d158bd179.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Правоориентированные партии, декларирующие защиту национальных интересов, набирают все большую популярность в Европе, считает сенатор Алексей Пушков. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) стала самой популярной партией в немецкой земле Саксония-Анхальт, оставив далеко позади Христианско-демократический союз (ХДС), который десятилетиями был здесь доминирующей политической силой, свидетельствует опрос института Infratest Dimap для газеты Mitteldeutsche Zeitung. &quot;В Германии, в земле Саксония-Анхальт &quot;Альтернатива для Германии&quot; обходит по популярности ХДС - партию канцлера (ФРГ Фридриха) Мерца - уже на 12%: у нее 39% против 27% у ХДС. При этом еще в 2021 году все (было) наоборот: ХДС безусловно лидировала с 31,8%, а &quot;Альтернатива&quot; имела лишь 20,8%. Таким образом, за четыре года АдГ набрала еще 19%&quot;, - написал Пушков в своем Telegram-канале.По его словам, это общая тенденция также для Франции и Британии. "Европейский политический маятник неуклонно сдвигается вправо - к силам, декларирующим в защиту национальных интересов, а не леволиберальных химер и гегемонистского глобализма, ведущего к самоуничтожению европейских наций", - отметил сенатор. Политик напомнил слова предпринимателя Илона Маска: "Если АдГ не победит, Германии капут".
https://ria.ru/20250505/samolikvidatsiya-2014944748.html
https://ria.ru/20250611/germaniya-2022302395.html
германия
саксония-анхальт
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918426507_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_479423de924720f19b933d9c8f8d2e1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, саксония-анхальт, европа, алексей пушков, илон маск, хдс/хсс
В мире, Германия, Саксония-Анхальт, Европа, Алексей Пушков, Илон Маск, ХДС/ХСС
Пушков заявил о росте популярности правых партий в Европе

Пушков заявил, что в Европе растет популярность правоориентированных партий

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Правоориентированные партии, декларирующие защиту национальных интересов, набирают все большую популярность в Европе, считает сенатор Алексей Пушков.
Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) стала самой популярной партией в немецкой земле Саксония-Анхальт, оставив далеко позади Христианско-демократический союз (ХДС), который десятилетиями был здесь доминирующей политической силой, свидетельствует опрос института Infratest Dimap для газеты Mitteldeutsche Zeitung.
Бундестаг - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
"Не наелись": Пушков жестко высказался о ситуации в Германии
5 мая, 00:53
«

Германии, в земле Саксония-Анхальт "Альтернатива для Германии" обходит по популярности ХДС - партию канцлера (ФРГ Фридриха) Мерца - уже на 12%: у нее 39% против 27% у ХДС. При этом еще в 2021 году все (было) наоборот: ХДС безусловно лидировала с 31,8%, а "Альтернатива" имела лишь 20,8%. Таким образом, за четыре года АдГ набрала еще 19%", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, это общая тенденция также для Франции и Британии.
"Европейский политический маятник неуклонно сдвигается вправо - к силам, декларирующим в защиту национальных интересов, а не леволиберальных химер и гегемонистского глобализма, ведущего к самоуничтожению европейских наций", - отметил сенатор.
Политик напомнил слова предпринимателя Илона Маска: "Если АдГ не победит, Германии капут".
Предвыборный плакат партии Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Рейтинг АдГ опустился до самого низкого значения с марта, показал опрос
11 июня, 16:48
 
В миреГерманияСаксония-АнхальтЕвропаАлексей ПушковИлон МаскХДС/ХСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала