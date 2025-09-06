Рейтинг@Mail.ru
В Сербии заявили о присутствии евродепутатов на протесте в Нови-Саде - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:34 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/protesty-2040119966.html
В Сербии заявили о присутствии евродепутатов на протесте в Нови-Саде
В Сербии заявили о присутствии евродепутатов на протесте в Нови-Саде - РИА Новости, 06.09.2025
В Сербии заявили о присутствии евродепутатов на протесте в Нови-Саде
Председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич указала на "лицемерное" присутствие депутатов Европейского парламента на протесте в городе Нови-Сад, где в РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T00:34:00+03:00
2025-09-06T00:34:00+03:00
в мире
сербия
брюссель
дания
ана брнабич
александр вучич
патриарх сербский порфирий
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0b/1574201060_0:59:2694:1574_1920x0_80_0_0_524eb1f78951b76ddc61983ae215de31.jpg
БЕЛГРАД, 6 сен - РИА Новости. Председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич указала на "лицемерное" присутствие депутатов Европейского парламента на протесте в городе Нови-Сад, где в ночь на субботу произошли беспорядки. Оппоненты сербских властей собрали вечером в Нови-Саде несколько тысяч человек на акцию "Сербия, слышишь ли нас?" и собрались у здания философского факультета, перед которым был выстроен кордон полиции. Около 21.35 (22.35 мск) начались столкновения перед входом на факультет. Полиция начала разгонять по улицам демонстрантов, применила спецсредства. В соцсетях появились многочисленные видео с полицейскими автомобилями и тяжело экипированной жандармерией. "Особенно лицемерно то, что член Европарламента Расмус Нордквист из Дании, а также Вула Цеци из Греции, сопредседатель "Европейской партии зеленых" присутствуют сегодня вечером в Нови-Саде на протестах с насилием. Это люди, которые каждый день читают нам лекции о верховенстве закона и демократии, и тем не менее, они присутствуют на несогласованном собрании, которое в их собственных странах не было бы разрешено. Они не только поддерживают, но и участвуют в незаконных собраниях в Сербии! Они говорят о верховенстве закона, одновременно продвигая анархию", - написала Брнабич в соцсети Х. По ее словам, будет интересно посмотреть, проинформируют ли евродепутаты Брюссель о беспорядках, свидетелями которых сегодня вечером снова является вся Сербия. "Это те самые "мирные протесты", о которых они говорят и которые поддерживают? Нападения на философский факультет, поджоги учреждений, нападения на полицию? Сообщат ли они об этом в Брюссель? Сообщить о "мирных протестах", на которых присутствуют люди в балаклавах, касках, дубинках с пиротехникой и камнями? Все, что запрещено в их собственных странах – именно из-за верховенства закона – они поддерживают в Сербии: несогласованные собрания и насилие", - подчеркнула спикер сербского парламента и добавила, что все это возможно, пока целью является "разрушение независимой, свободной и стабильной Сербии". Президент Сербии ранее Александр Вучич ранее сообщил, что протесты 1 сентября собрали в Сербии 16-17 тысяч человек и что он предлагает диалог протестующим. Протестные шествия в память о погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года прошли в понедельник в городах Белград, Нови-Сад, Сомбор, Суботица, Крагуевац, Лесковац, Кикинда, Валево, Сремска-Митровица и других. Полиция вынуждена была применить силу и пресечь беспорядки у здания спортфака в Нови-Саде после завершения шествия, в остальных городах акции прошли мирно. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
https://ria.ru/20250901/serbiya-2038955739.html
https://ria.ru/20250901/serbiya-2038861861.html
https://ria.ru/20250831/serbija-2038621537.html
сербия
брюссель
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0b/1574201060_259:0:2435:1632_1920x0_80_0_0_6c2ed6915dc1cda50ee9aed4abba0a16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, брюссель, дания, ана брнабич, александр вучич, патриарх сербский порфирий, европарламент
В мире, Сербия, Брюссель, Дания, Ана Брнабич, Александр Вучич, Патриарх Сербский Порфирий, Европарламент
В Сербии заявили о присутствии евродепутатов на протесте в Нови-Саде

Глава парламента Сербии отметила присутствие евродепутатов на протестах в стране

© РИА Новости / Олег Иванов | Перейти в медиабанкПротесты в Сербии
Протесты в Сербии - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости / Олег Иванов
Перейти в медиабанк
Протесты в Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 6 сен - РИА Новости. Председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич указала на "лицемерное" присутствие депутатов Европейского парламента на протесте в городе Нови-Сад, где в ночь на субботу произошли беспорядки.
Оппоненты сербских властей собрали вечером в Нови-Саде несколько тысяч человек на акцию "Сербия, слышишь ли нас?" и собрались у здания философского факультета, перед которым был выстроен кордон полиции. Около 21.35 (22.35 мск) начались столкновения перед входом на факультет. Полиция начала разгонять по улицам демонстрантов, применила спецсредства. В соцсетях появились многочисленные видео с полицейскими автомобилями и тяжело экипированной жандармерией.
Участники акции протеста в центре Белграда, Сербия - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В Белграде протестующие встали рядом с лагерем сторонников властей
1 сентября, 22:19
"Особенно лицемерно то, что член Европарламента Расмус Нордквист из Дании, а также Вула Цеци из Греции, сопредседатель "Европейской партии зеленых" присутствуют сегодня вечером в Нови-Саде на протестах с насилием. Это люди, которые каждый день читают нам лекции о верховенстве закона и демократии, и тем не менее, они присутствуют на несогласованном собрании, которое в их собственных странах не было бы разрешено. Они не только поддерживают, но и участвуют в незаконных собраниях в Сербии! Они говорят о верховенстве закона, одновременно продвигая анархию", - написала Брнабич в соцсети Х.
По ее словам, будет интересно посмотреть, проинформируют ли евродепутаты Брюссель о беспорядках, свидетелями которых сегодня вечером снова является вся Сербия.
"Это те самые "мирные протесты", о которых они говорят и которые поддерживают? Нападения на философский факультет, поджоги учреждений, нападения на полицию? Сообщат ли они об этом в Брюссель? Сообщить о "мирных протестах", на которых присутствуют люди в балаклавах, касках, дубинках с пиротехникой и камнями? Все, что запрещено в их собственных странах – именно из-за верховенства закона – они поддерживают в Сербии: несогласованные собрания и насилие", - подчеркнула спикер сербского парламента и добавила, что все это возможно, пока целью является "разрушение независимой, свободной и стабильной Сербии".
Акция протеста в Сербии - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В Сербии протестующие студенты залезли в университет через окна
1 сентября, 15:02
Президент Сербии ранее Александр Вучич ранее сообщил, что протесты 1 сентября собрали в Сербии 16-17 тысяч человек и что он предлагает диалог протестующим. Протестные шествия в память о погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года прошли в понедельник в городах Белград, Нови-Сад, Сомбор, Суботица, Крагуевац, Лесковац, Кикинда, Валево, Сремска-Митровица и других. Полиция вынуждена была применить силу и пресечь беспорядки у здания спортфака в Нови-Саде после завершения шествия, в остальных городах акции прошли мирно.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
В парламенте Сербии заявили о радикализации протестов
31 августа, 08:35
 
В миреСербияБрюссельДанияАна БрнабичАлександр ВучичПатриарх Сербский ПорфирийЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала