В Сербии заявили о присутствии евродепутатов на протесте в Нови-Саде

БЕЛГРАД, 6 сен - РИА Новости. Председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич указала на "лицемерное" присутствие депутатов Европейского парламента на протесте в городе Нови-Сад, где в ночь на субботу произошли беспорядки. Оппоненты сербских властей собрали вечером в Нови-Саде несколько тысяч человек на акцию "Сербия, слышишь ли нас?" и собрались у здания философского факультета, перед которым был выстроен кордон полиции. Около 21.35 (22.35 мск) начались столкновения перед входом на факультет. Полиция начала разгонять по улицам демонстрантов, применила спецсредства. В соцсетях появились многочисленные видео с полицейскими автомобилями и тяжело экипированной жандармерией. "Особенно лицемерно то, что член Европарламента Расмус Нордквист из Дании, а также Вула Цеци из Греции, сопредседатель "Европейской партии зеленых" присутствуют сегодня вечером в Нови-Саде на протестах с насилием. Это люди, которые каждый день читают нам лекции о верховенстве закона и демократии, и тем не менее, они присутствуют на несогласованном собрании, которое в их собственных странах не было бы разрешено. Они не только поддерживают, но и участвуют в незаконных собраниях в Сербии! Они говорят о верховенстве закона, одновременно продвигая анархию", - написала Брнабич в соцсети Х. По ее словам, будет интересно посмотреть, проинформируют ли евродепутаты Брюссель о беспорядках, свидетелями которых сегодня вечером снова является вся Сербия. "Это те самые "мирные протесты", о которых они говорят и которые поддерживают? Нападения на философский факультет, поджоги учреждений, нападения на полицию? Сообщат ли они об этом в Брюссель? Сообщить о "мирных протестах", на которых присутствуют люди в балаклавах, касках, дубинках с пиротехникой и камнями? Все, что запрещено в их собственных странах – именно из-за верховенства закона – они поддерживают в Сербии: несогласованные собрания и насилие", - подчеркнула спикер сербского парламента и добавила, что все это возможно, пока целью является "разрушение независимой, свободной и стабильной Сербии". Президент Сербии ранее Александр Вучич ранее сообщил, что протесты 1 сентября собрали в Сербии 16-17 тысяч человек и что он предлагает диалог протестующим. Протестные шествия в память о погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года прошли в понедельник в городах Белград, Нови-Сад, Сомбор, Суботица, Крагуевац, Лесковац, Кикинда, Валево, Сремска-Митровица и других. Полиция вынуждена была применить силу и пресечь беспорядки у здания спортфака в Нови-Саде после завершения шествия, в остальных городах акции прошли мирно. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.

