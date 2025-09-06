Рейтинг@Mail.ru
В Лондоне на пропалестинских протестах задержали более ста человек - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:10 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/protest-2040209014.html
В Лондоне на пропалестинских протестах задержали более ста человек
В Лондоне на пропалестинских протестах задержали более ста человек - РИА Новости, 06.09.2025
В Лондоне на пропалестинских протестах задержали более ста человек
Полиция Лондона сообщила о задержании 150 человек на пропалестинских протестах в субботу, в том числе за беспрецедентные словесные нападки на правоохранителей. РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T20:10:00+03:00
2025-09-06T20:10:00+03:00
в мире
лондон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964846051_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1fdb8d5eefe6af388081dff4f6710a0b.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Полиция Лондона сообщила о задержании 150 человек на пропалестинских протестах в субботу, в том числе за беспрецедентные словесные нападки на правоохранителей. "На данный момент офицеры произвели около 150 задержаний в ходе акции протеста "Защитим наших присяжных" (акция против запрета на проведение пропалестинских акций и в поддержку запрещенной организации Palestine Action - ред.) за ряд правонарушений, включая нападение на сотрудника полиции и выражение поддержки запрещенной организации", - говорится в сообщении полиции в соцести Х*. В заявлении отмечается, что сотрудники полиции подверглись беспрецедентному количеству оскорблений, включая удары кулаками, ногами, плевки и бросание предметов, а также словесные оскорбления.* Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
https://ria.ru/20250906/bezhentsy-2040189651.html
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964846051_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5a0c909f58c8ae9b6bb2c70b65183f68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лондон
В мире, Лондон
В Лондоне на пропалестинских протестах задержали более ста человек

Полиция Лондона задержала 150 человек на пропалестинских протестах в субботу

© AP Photo / Alberto PezzaliПолицейские в Великобритании
Полицейские в Великобритании - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Полицейские в Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Полиция Лондона сообщила о задержании 150 человек на пропалестинских протестах в субботу, в том числе за беспрецедентные словесные нападки на правоохранителей.
"На данный момент офицеры произвели около 150 задержаний в ходе акции протеста "Защитим наших присяжных" (акция против запрета на проведение пропалестинских акций и в поддержку запрещенной организации Palestine Action - ред.) за ряд правонарушений, включая нападение на сотрудника полиции и выражение поддержки запрещенной организации", - говорится в сообщении полиции в соцести Х*.
В заявлении отмечается, что сотрудники полиции подверглись беспрецедентному количеству оскорблений, включая удары кулаками, ногами, плевки и бросание предметов, а также словесные оскорбления.
* Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Лидер британской партии подтвердил желание депортировать афганских беженцев
Вчера, 16:51
 
В миреЛондон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала