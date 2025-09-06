В Лондоне на пропалестинских протестах задержали более ста человек

https://ria.ru/20250906/protest-2040209014.html
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Полиция Лондона сообщила о задержании 150 человек на пропалестинских протестах в субботу, в том числе за беспрецедентные словесные нападки на правоохранителей. "На данный момент офицеры произвели около 150 задержаний в ходе акции протеста "Защитим наших присяжных" (акция против запрета на проведение пропалестинских акций и в поддержку запрещенной организации Palestine Action - ред.) за ряд правонарушений, включая нападение на сотрудника полиции и выражение поддержки запрещенной организации", - говорится в сообщении полиции в соцести Х*. В заявлении отмечается, что сотрудники полиции подверглись беспрецедентному количеству оскорблений, включая удары кулаками, ногами, плевки и бросание предметов, а также словесные оскорбления.* Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Полиция Лондона сообщила о задержании 150 человек на пропалестинских протестах в субботу, в том числе за беспрецедентные словесные нападки на правоохранителей.
"На данный момент офицеры произвели около 150 задержаний в ходе акции протеста "Защитим наших присяжных" (акция против запрета на проведение пропалестинских акций и в поддержку запрещенной организации Palestine Action - ред.) за ряд правонарушений, включая нападение на сотрудника полиции и выражение поддержки запрещенной организации", - говорится в сообщении полиции в соцести Х*.
В заявлении отмечается, что сотрудники полиции подверглись беспрецедентному количеству оскорблений, включая удары кулаками, ногами, плевки и бросание предметов, а также словесные оскорбления.
* Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России