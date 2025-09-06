https://ria.ru/20250906/protest-2040209014.html

В Лондоне на пропалестинских протестах задержали более ста человек

В Лондоне на пропалестинских протестах задержали более ста человек - РИА Новости, 06.09.2025

В Лондоне на пропалестинских протестах задержали более ста человек

Полиция Лондона сообщила о задержании 150 человек на пропалестинских протестах в субботу, в том числе за беспрецедентные словесные нападки на правоохранителей. РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T20:10:00+03:00

2025-09-06T20:10:00+03:00

2025-09-06T20:10:00+03:00

в мире

лондон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964846051_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1fdb8d5eefe6af388081dff4f6710a0b.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Полиция Лондона сообщила о задержании 150 человек на пропалестинских протестах в субботу, в том числе за беспрецедентные словесные нападки на правоохранителей. "На данный момент офицеры произвели около 150 задержаний в ходе акции протеста "Защитим наших присяжных" (акция против запрета на проведение пропалестинских акций и в поддержку запрещенной организации Palestine Action - ред.) за ряд правонарушений, включая нападение на сотрудника полиции и выражение поддержки запрещенной организации", - говорится в сообщении полиции в соцести Х*. В заявлении отмечается, что сотрудники полиции подверглись беспрецедентному количеству оскорблений, включая удары кулаками, ногами, плевки и бросание предметов, а также словесные оскорбления.* Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России

https://ria.ru/20250906/bezhentsy-2040189651.html

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лондон