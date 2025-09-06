Рейтинг@Mail.ru
Вучич заявил, что в Нови-Саде на акции протеста пострадало 11 полицейских - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:17 06.09.2025 (обновлено: 09:33 06.09.2025)
https://ria.ru/20250906/protest-2040122219.html
Вучич заявил, что в Нови-Саде на акции протеста пострадало 11 полицейских
Вучич заявил, что в Нови-Саде на акции протеста пострадало 11 полицейских - РИА Новости, 06.09.2025
Вучич заявил, что в Нови-Саде на акции протеста пострадало 11 полицейских
Одиннадцать полицейских получили травмы на акции протеста во втором по величине городе Сербии Нови-Сад в ночь на субботу, будут задержаны десятки участников... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T01:17:00+03:00
2025-09-06T09:33:00+03:00
в мире
сербия
дания
греция
александр вучич
ана брнабич
патриарх сербский порфирий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040146210_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e1d2eadaa2909d84c6df2f67c562eb5e.jpg
БЕЛГРАД, 6 сен - РИА Новости. Одиннадцать полицейских получили травмы на акции протеста во втором по величине городе Сербии Нови-Сад в ночь на субботу, будут задержаны десятки участников беспорядков, заявил президент Сербии Александр Вучич. Оппоненты сербских властей собрали вечером в Нови-Саде несколько тысяч человек на акцию "Сербия, слышишь ли нас?" и собрались у здания философского факультета, перед которым был выстроен кордон полиции. Около 21.35 (22.35 мск) начались столкновения перед входом на факультет. Полиция начала разгонять по улицам демонстрантов, применила спецсредства. В соцсетях появились многочисленные видео с полицейскими автомобилями и тяжело экипированной жандармерией. "Полиция делала свою работу. Она ее выполнила строго профессионально, поздравляю с этим всех полицейских. К настоящему моменту пострадали 11 сотрудников полиции… До сих пор задержано множество лиц, будет несколько десятков лишенных свободы. Они пиротехническими средствами и другими способами нападали на полицию", - заявил Вучич, трансляцию вело агентство Танюг. По данным сербского лидера в протестной акции в Нови-Саде в ночь на субботу участвовали немногим более семи тысяч человек. Председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич указала на "лицемерное" присутствие депутатов Европейского парламента Расмуса Нордквиста из Дании, а также Вулы Цеци из Греции, сопредседателя "Европейской партии зеленых" на протесте в Нови-Саде. По ее словам, будет интересно посмотреть, проинформируют ли евродепутаты Брюссель о беспорядках, свидетелями которых сегодня вечером снова является вся Сербия. Президент Сербии Александр Вучич ранее сообщил, что протесты 1 сентября собрали в Сербии 16-17 тысяч человек и что он предлагает диалог протестующим. Протестные шествия в память о погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года прошли в понедельник в городах Белград, Нови-Сад, Сомбор, Суботица, Крагуевац, Лесковац, Кикинда, Валево, Сремска-Митровица и других. Полиция вынуждена была применить силу и пресечь беспорядки у здания спортфака в Нови-Саде после завершения шествия, в остальных городах акции прошли мирно. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
https://ria.ru/20250906/protesty-2040119966.html
https://ria.ru/20250901/serbiya-2038861861.html
https://ria.ru/20250830/protesty-2038458711.html
сербия
дания
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Беспорядки на протесте студентов и сторонников оппозиции в Нови-Саде
Беспорядки начались на протесте студентов и сторонников оппозиции в Нови-Саде – втором по величине городе Сербии. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что на акции в городе пострадали 11 полицейских.
2025-09-06T01:17
true
PT0M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040146210_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c4c5c17e7b20606338d963131ef30869.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, дания, греция, александр вучич, ана брнабич, патриарх сербский порфирий
В мире, Сербия, Дания, Греция, Александр Вучич, Ана Брнабич, Патриарх Сербский Порфирий
Вучич заявил, что в Нови-Саде на акции протеста пострадало 11 полицейских

Вучич: на акции протеста в Нови-Саде получили травмы 11 полицейских

Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 6 сен - РИА Новости. Одиннадцать полицейских получили травмы на акции протеста во втором по величине городе Сербии Нови-Сад в ночь на субботу, будут задержаны десятки участников беспорядков, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Оппоненты сербских властей собрали вечером в Нови-Саде несколько тысяч человек на акцию "Сербия, слышишь ли нас?" и собрались у здания философского факультета, перед которым был выстроен кордон полиции. Около 21.35 (22.35 мск) начались столкновения перед входом на факультет. Полиция начала разгонять по улицам демонстрантов, применила спецсредства. В соцсетях появились многочисленные видео с полицейскими автомобилями и тяжело экипированной жандармерией.
Протесты в Сербии - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
В Сербии заявили о присутствии евродепутатов на протесте в Нови-Саде
00:34
"Полиция делала свою работу. Она ее выполнила строго профессионально, поздравляю с этим всех полицейских. К настоящему моменту пострадали 11 сотрудников полиции… До сих пор задержано множество лиц, будет несколько десятков лишенных свободы. Они пиротехническими средствами и другими способами нападали на полицию", - заявил Вучич, трансляцию вело агентство Танюг.
По данным сербского лидера в протестной акции в Нови-Саде в ночь на субботу участвовали немногим более семи тысяч человек.
Председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич указала на "лицемерное" присутствие депутатов Европейского парламента Расмуса Нордквиста из Дании, а также Вулы Цеци из Греции, сопредседателя "Европейской партии зеленых" на протесте в Нови-Саде. По ее словам, будет интересно посмотреть, проинформируют ли евродепутаты Брюссель о беспорядках, свидетелями которых сегодня вечером снова является вся Сербия.
Акция протеста в Сербии - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В Сербии протестующие студенты залезли в университет через окна
1 сентября, 15:02
Президент Сербии Александр Вучич ранее сообщил, что протесты 1 сентября собрали в Сербии 16-17 тысяч человек и что он предлагает диалог протестующим. Протестные шествия в память о погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года прошли в понедельник в городах Белград, Нови-Сад, Сомбор, Суботица, Крагуевац, Лесковац, Кикинда, Валево, Сремска-Митровица и других. Полиция вынуждена была применить силу и пресечь беспорядки у здания спортфака в Нови-Саде после завершения шествия, в остальных городах акции прошли мирно.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Депутат рассказал, кто спонсирует протесты в Сербии
30 августа, 07:44
 
В миреСербияДанияГрецияАлександр ВучичАна БрнабичПатриарх Сербский Порфирий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала