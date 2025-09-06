Вучич заявил, что в Нови-Саде на акции протеста пострадало 11 полицейских
БЕЛГРАД, 6 сен - РИА Новости. Одиннадцать полицейских получили травмы на акции протеста во втором по величине городе Сербии Нови-Сад в ночь на субботу, будут задержаны десятки участников беспорядков, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Оппоненты сербских властей собрали вечером в Нови-Саде несколько тысяч человек на акцию "Сербия, слышишь ли нас?" и собрались у здания философского факультета, перед которым был выстроен кордон полиции. Около 21.35 (22.35 мск) начались столкновения перед входом на факультет. Полиция начала разгонять по улицам демонстрантов, применила спецсредства. В соцсетях появились многочисленные видео с полицейскими автомобилями и тяжело экипированной жандармерией.
"Полиция делала свою работу. Она ее выполнила строго профессионально, поздравляю с этим всех полицейских. К настоящему моменту пострадали 11 сотрудников полиции… До сих пор задержано множество лиц, будет несколько десятков лишенных свободы. Они пиротехническими средствами и другими способами нападали на полицию", - заявил Вучич, трансляцию вело агентство Танюг.
По данным сербского лидера в протестной акции в Нови-Саде в ночь на субботу участвовали немногим более семи тысяч человек.
Председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич указала на "лицемерное" присутствие депутатов Европейского парламента Расмуса Нордквиста из Дании, а также Вулы Цеци из Греции, сопредседателя "Европейской партии зеленых" на протесте в Нови-Саде. По ее словам, будет интересно посмотреть, проинформируют ли евродепутаты Брюссель о беспорядках, свидетелями которых сегодня вечером снова является вся Сербия.
Президент Сербии Александр Вучич ранее сообщил, что протесты 1 сентября собрали в Сербии 16-17 тысяч человек и что он предлагает диалог протестующим. Протестные шествия в память о погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года прошли в понедельник в городах Белград, Нови-Сад, Сомбор, Суботица, Крагуевац, Лесковац, Кикинда, Валево, Сремска-Митровица и других. Полиция вынуждена была применить силу и пресечь беспорядки у здания спортфака в Нови-Саде после завершения шествия, в остальных городах акции прошли мирно.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
