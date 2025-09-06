Рейтинг@Mail.ru
Кобяков отметил важность прорывов в технологическом и организационном плане - РИА Новости, 06.09.2025
05:08 06.09.2025
Кобяков отметил важность прорывов в технологическом и организационном плане
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Простое импортозамещение - потеря темпа, нужны прорывы в технологическом и организационном плане, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "Мир не просто переходит к новой формации финансовой системы, мир уходит от фиатных денег и делится на зоны… Задача ускоренными темпами переходить к экономике предложения стоит в полный рост перед нами. Необходимо наращивать спрос, подтягивать за ним предложения… Сегодня нужны прорывы, как технологическом плане, так и в организационном", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия, владивосток, антон кобяков, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Россия, Владивосток, Антон Кобяков, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Простое импортозамещение - потеря темпа, нужны прорывы в технологическом и организационном плане, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
"Мир не просто переходит к новой формации финансовой системы, мир уходит от фиатных денег и делится на зоны… Задача ускоренными темпами переходить к экономике предложения стоит в полный рост перед нами. Необходимо наращивать спрос, подтягивать за ним предложения… Сегодня нужны прорывы, как технологическом плане, так и в организационном", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Антон Кобяков - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Кобяков рассказал о количестве заявок от желающих вступить в ШОС
04:53
 
РоссияВладивостокАнтон КобяковДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
