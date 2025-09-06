https://ria.ru/20250906/proekty-2040170802.html

Проекты "Сильные идеи для нового времени" презентовали на ВЭФ-2025

Проекты "Сильные идеи для нового времени" презентовали на ВЭФ-2025

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Презентация наиболее перспективных проектов ежегодного форума "Сильные идеи для нового времени", а также конкурса "Знай наших" прошла на Восточном экономическом форуме, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В жюри мероприятия, организованного Агентством стратегических инициатив совместно с Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ, принял участие руководитель представительства Российского экспортного центра во Владивостоке Денис Дробот", - говорится в сообщении.Форум "Сильные идеи для нового времени" и конкурс "Знай наших" ежегодно выступают ключевыми платформами для выявления и поддержки инновационных решений и растущих российских брендов. Цель — способствовать достижению стратегических целей развития России в социальной сфере, городской среде, креативной экономике, технологическом суверенитете и повышении квалификации кадров. Авторы проектов, представленных на ВЭФ, продемонстрировали широкий спектр идей, способных формировать будущее страны."Презентация проектов на ВЭФ подчеркнула стремление России к технологическому суверенитету, развитию креативной экономики и повышению качества жизни населения, а также готовность продвигать эти идеи и продукты на международный уровень", — отметил Дробот.Среди победителей конкурса растущих российских брендов "Знай наших" было представлены: ООО "Алгоритмика" — международная школа программирования и математики для детей, охватывающая более 1,5 миллиона пользователей в более чем 90 странах и 450 городах. Проект демонстрирует успешный экспорт образовательных технологий.Также победителем стало ИП Салякаев Артур Русланович (бренд INCRUA) — производитель уникальных предметов интерьера из драгоценных камней и необычных материалов, таких как моренный дуб. Это пример успешного развития креативных индустрий.Среди финалистов форума "Сильные идеи для нового времени" были представлены: Общество специалистов медицинского образования с проектом "Медицинская фиджитал-лига", предлагающим уникальный соревновательный формат для обучения и повышения квалификации медицинских работников, ООО "Реал-В" — разработчик российской AR-навигации для крупных мероприятий и культурно-туристических локаций, способной превратить маршрут в познавательный опыт с помощью дополненной реальности, аудиогидов и 3D-реконструкций. Также в финал попали: Группа компаний Maison Dellos с проектом "Дом Культуры и Еды", нацеленным на создание многофункциональных комплексов, сочетающих арт-пространства с гастрономией, ООО "Плейбай" — создатель первого в мире игрового мета-маркетплейса PlayBuy в 3D, предлагающего уникальный иммерсивный опыт покупки реальных товаров в виртуальном мире с использованием ИИ-технологий.Кроме того в финале были представлены ООО "СберОбразование", которое представило "Ассистента преподавателя" — сервис с применением ИИ для профессионального роста педагогов, помогающий автоматизировать рутинные задачи и анализировать уроки, Благотворительный фонд "Белая лилия" с проектом "Кнопка" — сервисом психологической помощи для ветеранов СВО и их семей на основе ИИ, предоставляющим анонимную поддержку через виртуального собеседника и ООО "Гранд Марина Сахалин" с проектом развития морского туризма в Сахалинской области, предусматривающим строительство яхтенной инфраструктуры "Гранд Марина Сахалин" на 400 стояночных мест, что повысит привлекательность региона для туристов и создаст новые рабочие места.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

