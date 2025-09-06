Организаторы российских форумов рассмотрят идеи проектов о СВО

https://ria.ru/20250906/proekt-2040185025.html

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Оргкомитеты российских форумов готовы рассматривать и обсуждать инициативы, подобные той, что была реализована на Восточном экономическом форуме по созданию Аллеи славы Героев ДФО, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "Пока таких предложений, с которой выступила компания МАЕR при поддержке администрации Приморского края в ДВФУ, а сейчас во Владивостоке, мы не рассматривали. Если будут поступать хорошие идеи, не исключено проведение", - сказал Кобяков. Как пояснил советник президента РФ, на каждом форуме вопросы участия в СВО обсуждаются предметно, по ним находят квалифицированные решения. "Спецоперация - тема обычной нашей на сегодняшний день общественной жизни, нашего социума. Форума не существует вне социума, поэтому и эти вопросы тоже звучат", - сказал Кобяков. Аллею славы ДФО, посвященную героям специальной военной операции, открыли в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

