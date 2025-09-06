Рейтинг@Mail.ru
Тони Сервилло получил Кубок Вольпи на Венецианском фестивале - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:35 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/priz-2040223309.html
Тони Сервилло получил Кубок Вольпи на Венецианском фестивале
Тони Сервилло получил Кубок Вольпи на Венецианском фестивале - РИА Новости, 06.09.2025
Тони Сервилло получил Кубок Вольпи на Венецианском фестивале
Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль на Венецианском фестивале получил итальянский актер Тони Сервилло за работу в фильме Паоло Соррентино La Grazia. РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T23:35:00+03:00
2025-09-06T23:35:00+03:00
культура
италия
палестина
паоло соррентино
джулио андреотти
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25967/33/259673329_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_e3394edf3a4c5538ad2f678332685237.jpg
РИМ, 6 сен - РИА Новости. Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль на Венецианском фестивале получил итальянский актер Тони Сервилло за работу в фильме Паоло Соррентино La Grazia. Церемонию вручения кинонаград транслировал YouTube-канал Венецианской биеннале. Название ленты, где Сервилло сыграл президента Италии, на русский можно перевести как "Помилование" или "Благодать". Сервилло неоднократно появлялся в фильмах Соррентино: большая слава пришла к нему за роль в фильме "Изумительный", где он сыграл премьер-министра Италии Джулио Андреотти, и картине "Великая красота". Принимая награду, Сервилло поблагодарил своего режиссера и выразил поддержку флотилии активистов Globus Sumus Flotilia, направляющейся к берегам Палестины. Приз за главную женскую роль получила китайская актриса Синь Чжилэй за мелодраму "Солнце встает над всеми нами".
https://ria.ru/20250906/film-2040218382.html
https://ria.ru/20250906/kinofestival-2040219554.html
италия
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25967/33/259673329_44:0:315:203_1920x0_80_0_0_3cb450825c3f61d405e454c183a59d34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
италия, палестина, паоло соррентино, джулио андреотти, новости культуры
Культура, Италия, Палестина, Паоло Соррентино, Джулио Андреотти, Новости культуры
Тони Сервилло получил Кубок Вольпи на Венецианском фестивале

Приз за лучшую мужскую роль на Венецианском фестивале получил Тони Сервилло

© Фото : la Biennale di VeneziaВенецианский Лев
Венецианский Лев - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© Фото : la Biennale di Venezia
Венецианский Лев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 6 сен - РИА Новости. Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль на Венецианском фестивале получил итальянский актер Тони Сервилло за работу в фильме Паоло Соррентино La Grazia.
Церемонию вручения кинонаград транслировал YouTube-канал Венецианской биеннале.
Американский режиссер Джим Джармуш с Золотым львом Венецианского кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Назван лучший фильм Венецианского кинофестиваля
Вчера, 22:29
Название ленты, где Сервилло сыграл президента Италии, на русский можно перевести как "Помилование" или "Благодать".
Сервилло неоднократно появлялся в фильмах Соррентино: большая слава пришла к нему за роль в фильме "Изумительный", где он сыграл премьер-министра Италии Джулио Андреотти, и картине "Великая красота".
Принимая награду, Сервилло поблагодарил своего режиссера и выразил поддержку флотилии активистов Globus Sumus Flotilia, направляющейся к берегам Палестины.
Приз за главную женскую роль получила китайская актриса Синь Чжилэй за мелодраму "Солнце встает над всеми нами".
Крылатый лев - главный символ Венецианского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Назван лучший режиссер Венецианского фестиваля
Вчера, 22:39
 
КультураИталияПалестинаПаоло СоррентиноДжулио АндреоттиНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала