https://ria.ru/20250906/priz-2040223309.html
Тони Сервилло получил Кубок Вольпи на Венецианском фестивале
Тони Сервилло получил Кубок Вольпи на Венецианском фестивале - РИА Новости, 06.09.2025
Тони Сервилло получил Кубок Вольпи на Венецианском фестивале
Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль на Венецианском фестивале получил итальянский актер Тони Сервилло за работу в фильме Паоло Соррентино La Grazia. РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T23:35:00+03:00
2025-09-06T23:35:00+03:00
2025-09-06T23:35:00+03:00
культура
италия
палестина
паоло соррентино
джулио андреотти
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25967/33/259673329_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_e3394edf3a4c5538ad2f678332685237.jpg
РИМ, 6 сен - РИА Новости. Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль на Венецианском фестивале получил итальянский актер Тони Сервилло за работу в фильме Паоло Соррентино La Grazia. Церемонию вручения кинонаград транслировал YouTube-канал Венецианской биеннале. Название ленты, где Сервилло сыграл президента Италии, на русский можно перевести как "Помилование" или "Благодать". Сервилло неоднократно появлялся в фильмах Соррентино: большая слава пришла к нему за роль в фильме "Изумительный", где он сыграл премьер-министра Италии Джулио Андреотти, и картине "Великая красота". Принимая награду, Сервилло поблагодарил своего режиссера и выразил поддержку флотилии активистов Globus Sumus Flotilia, направляющейся к берегам Палестины. Приз за главную женскую роль получила китайская актриса Синь Чжилэй за мелодраму "Солнце встает над всеми нами".
https://ria.ru/20250906/film-2040218382.html
https://ria.ru/20250906/kinofestival-2040219554.html
италия
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25967/33/259673329_44:0:315:203_1920x0_80_0_0_3cb450825c3f61d405e454c183a59d34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, палестина, паоло соррентино, джулио андреотти, новости культуры
Культура, Италия, Палестина, Паоло Соррентино, Джулио Андреотти, Новости культуры
Тони Сервилло получил Кубок Вольпи на Венецианском фестивале
Приз за лучшую мужскую роль на Венецианском фестивале получил Тони Сервилло