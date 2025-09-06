https://ria.ru/20250906/prigovor-2040167724.html
Житель Москвы получил срок за преступление 30-летней давности
Житель Москвы получил срок за преступление 30-летней давности
2025-09-06T12:47:00+03:00
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Суд приговорил москвича к восьми с половиной годам колонии за убийство и кражу 30-летней давности, сообщили в пресс-службе столичного главка прокуратуры. "Тридцатого марта 1995 года в квартире жилого дома на улице Тихомирова обнаружено тело мужчины с множественными огнестрельными ранениями - соседи услышали шум и вызвали милицию. Экспертиза установит, что злоумышленник выстрелил в свою жертву не менее девяти раз из двух разных пистолетов, в том числе в голову", - говорится в сообщении. В надзорном органе отметили, что при жизни потерпевший был состоятельным человеком, из квартиры пропали золотые часы "Ролекс" и золотая печатка, вещи в квартире были разбросаны. По данным прокуратуры, явно искали еще ценные вещи. "В этой связи прокуроры сразу начали отрабатывать версию о совершении убийства из корыстных побуждений, которая подтвердилась и в наши дни. Однако раскрыть по горячим следам убийство не удалось, но по результатам проведенных дополнительных следственных действий установлена причастность к совершению преступления 56-летнего жителя столицы", - сообщили в столичной прокуратуре. Уточняется, что задержанный, которому на момент убийства было 26 лет, рассказал, что долго планировал преступление - убитый якобы оказывал знаки внимания его супруге. В тот день он взял два пистолета, пришел в квартиру к своей жертве и застрелил мужчину. Увидев на тумбочке ювелирные украшения, он похитил их и скрылся. "Приговор в законную силу не вступил", - заключили в ведомстве.
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Суд приговорил москвича к восьми с половиной годам колонии за убийство и кражу 30-летней давности, сообщили в пресс-службе столичного главка прокуратуры.
"Тридцатого марта 1995 года в квартире жилого дома на улице Тихомирова обнаружено тело мужчины с множественными огнестрельными ранениями - соседи услышали шум и вызвали милицию. Экспертиза установит, что злоумышленник выстрелил в свою жертву не менее девяти раз из двух разных пистолетов, в том числе в голову", - говорится в сообщении.
В надзорном органе отметили, что при жизни потерпевший был состоятельным человеком, из квартиры пропали золотые часы "Ролекс" и золотая печатка, вещи в квартире были разбросаны. По данным прокуратуры, явно искали еще ценные вещи.
"В этой связи прокуроры сразу начали отрабатывать версию о совершении убийства из корыстных побуждений, которая подтвердилась и в наши дни. Однако раскрыть по горячим следам убийство не удалось, но по результатам проведенных дополнительных следственных действий установлена причастность к совершению преступления 56-летнего жителя столицы", - сообщили в столичной прокуратуре.
Уточняется, что задержанный, которому на момент убийства было 26 лет, рассказал, что долго планировал преступление - убитый якобы оказывал знаки внимания его супруге. В тот день он взял два пистолета, пришел в квартиру к своей жертве и застрелил мужчину. Увидев на тумбочке ювелирные украшения, он похитил их и скрылся.
"Приговор в законную силу не вступил", - заключили в ведомстве.