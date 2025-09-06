https://ria.ru/20250906/premer-2040191703.html

Фицо выступил за предоставление гарантий безопасности России

Фицо выступил за предоставление гарантий безопасности России - РИА Новости, 06.09.2025

Фицо выступил за предоставление гарантий безопасности России

Нужно работать над гарантиями безопасности не только для Украины, но и для России, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 06.09.2025

БРАТИСЛАВА, 6 сен — РИА Новости. Нужно работать над гарантиями безопасности не только для Украины, но и для России, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо."Я рад, что ведутся переговоры <...>, но давайте не забывать, что необходимо вести переговоры о гарантиях безопасности (не только. — Прим. ред.) для Украины, но и <...> для России. Это должен быть один пакет", — сказал он. Фицо подчеркнул, что Братислава не будет отправлять военных на Украину, но готова оказывать логистическое содействие. При этом он добавил, что республика конструктивно подходит к отношениям с Москвой и заинтересована в их перезапуске после завершения конфликта. Гарантии безопасности для УкраиныДональд Трамп 18 августа провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько лидеров ЕС. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.В четверг президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что 26 стран обязались разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня.На следующий день Владимир Путин заявил, что каждая страна имеет право сама выбирать систему обеспечения безопасности, в том числе Украина, но это нельзя делать за счет России.

