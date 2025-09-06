Рейтинг@Mail.ru
В Одесской области бушует пожар
19:59 06.09.2025 (обновлено: 20:48 06.09.2025)
В Одесской области бушует пожар
В Одесской области бушует пожар - РИА Новости, 06.09.2025
В Одесской области бушует пожар
Масштабный пожар бушует в порту Черноморска Одесской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 06.09.2025
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Масштабный пожар бушует в порту Черноморска Одесской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В порту Черноморска Одесской области бушует масштабный пожар", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Причина пожара пока неизвестна.
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Масштабный пожар бушует в порту Черноморска Одесской области, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В порту Черноморска Одесской области бушует масштабный пожар", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Причина пожара пока неизвестна.
