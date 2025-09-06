https://ria.ru/20250906/pozhar-2040207844.html
В Одесской области бушует пожар
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Масштабный пожар бушует в порту Черноморска Одесской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В порту Черноморска Одесской области бушует масштабный пожар", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Причина пожара пока неизвестна.
