В Одесской области бушует пожар

Масштабный пожар бушует в порту Черноморска Одесской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 06.09.2025

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Масштабный пожар бушует в порту Черноморска Одесской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В порту Черноморска Одесской области бушует масштабный пожар", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Причина пожара пока неизвестна.

