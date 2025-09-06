https://ria.ru/20250906/potentsial-2040211586.html

Эксперт оценил потенциал гидроэнергетических ресурсов Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Потенциал гидроэнергетических ресурсов Дальнего Востока составляет около 35% от общероссийского, а точнее 294 ТВт/ч, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации "Гидроэнергетика России" Олег Лушников. "Потенциал экономически эффективных гидроэнергетических ресурсов Дальнего Востока России составляет 294 ТВт/ч (около 35% от общероссийского). В этом регионе гидроэнергетические ресурсы в основном сосредоточены в бассейнах рек Лена, Амур, Колыма", - рассказал он. Сейчас экономический потенциал рек Дальневосточного региона освоен примерно на 8%, добавил эксперт. В документах стратегического планирования развития энергетики в РФ перспективными к строительству названы всего три ГЭС: Нижне-Зейская ГЭС, Нижне-Ниманская ГЭС, Канкунская ГЭС с общей установленной мощностью 1,8 ГВт, то есть всего 15% от проработанного потенциала, рассказали в ассоциации. Президент РФ Владимир Путин в четверг отметил, что гидроэнергетический потенциал Дальнего Востока пока используется недостаточно. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

