Эксперт оценил потенциал гидроэнергетических ресурсов Дальнего Востока - РИА Новости, 06.09.2025
20:50 06.09.2025
Эксперт оценил потенциал гидроэнергетических ресурсов Дальнего Востока
экономика
дальний восток
россия
река лена
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Потенциал гидроэнергетических ресурсов Дальнего Востока составляет около 35% от общероссийского, а точнее 294 ТВт/ч, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации "Гидроэнергетика России" Олег Лушников. "Потенциал экономически эффективных гидроэнергетических ресурсов Дальнего Востока России составляет 294 ТВт/ч (около 35% от общероссийского). В этом регионе гидроэнергетические ресурсы в основном сосредоточены в бассейнах рек Лена, Амур, Колыма", - рассказал он. Сейчас экономический потенциал рек Дальневосточного региона освоен примерно на 8%, добавил эксперт. В документах стратегического планирования развития энергетики в РФ перспективными к строительству названы всего три ГЭС: Нижне-Зейская ГЭС, Нижне-Ниманская ГЭС, Канкунская ГЭС с общей установленной мощностью 1,8 ГВт, то есть всего 15% от проработанного потенциала, рассказали в ассоциации. Президент РФ Владимир Путин в четверг отметил, что гидроэнергетический потенциал Дальнего Востока пока используется недостаточно. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
дальний восток
россия
река лена
экономика, дальний восток, россия, река лена, владимир путин, дальневосточный федеральный университет
Экономика, Дальний Восток, Россия, Река Лена, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРека Лена
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Река Лена . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Потенциал гидроэнергетических ресурсов Дальнего Востока составляет около 35% от общероссийского, а точнее 294 ТВт/ч, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации "Гидроэнергетика России" Олег Лушников.
"Потенциал экономически эффективных гидроэнергетических ресурсов Дальнего Востока России составляет 294 ТВт/ч (около 35% от общероссийского). В этом регионе гидроэнергетические ресурсы в основном сосредоточены в бассейнах рек Лена, Амур, Колыма", - рассказал он.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Путин призвал использовать потенциал гидроэнергетики на Дальнем Востоке
5 сентября, 07:34
Сейчас экономический потенциал рек Дальневосточного региона освоен примерно на 8%, добавил эксперт.
В документах стратегического планирования развития энергетики в РФ перспективными к строительству названы всего три ГЭС: Нижне-Зейская ГЭС, Нижне-Ниманская ГЭС, Канкунская ГЭС с общей установленной мощностью 1,8 ГВт, то есть всего 15% от проработанного потенциала, рассказали в ассоциации.
Президент РФ Владимир Путин в четверг отметил, что гидроэнергетический потенциал Дальнего Востока пока используется недостаточно.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин о запасах угля на Дальнем Востоке - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Путин рассказал, на сколько лет хватит запасов угля на Дальнем Востоке
5 сентября, 08:27
 
Экономика Дальний Восток Россия Река Лена Владимир Путин Дальневосточный федеральный университет
 
 
