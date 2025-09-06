Рейтинг@Mail.ru
Попова рассказала о ситуации с новыми геновариантами коронавируса - РИА Новости, 06.09.2025
15:10 06.09.2025
Попова рассказала о ситуации с новыми геновариантами коронавируса
Попова рассказала о ситуации с новыми геновариантами коронавируса
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Новые геноварианты коронавируса не меняют клиническую картину, они остаются вирусами, которые вызывают респираторную инфекцию с разными клиническими симптомами, рассказала в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что коронавирус стал сезонным заболеванием. Тем не менее специалисты наблюдают за этим вирусом гораздо более плотно, чем за всеми другими респираторными сезонными вирусами. Ведомство уже шестую неделю наблюдает подъем заболеваемости ковидом. "С начала августа, с последних недель июля мы видим подъем, но тоже на невысоких цифрах, с нетяжелым течением. Но новые геноварианты коронавируса не меняют эту картину. Их уже было несколько, все они обсуждались, информацию мы даем постоянно. Клиническую картину они не меняют, они остаются вирусами, которые вызывают респираторную инфекцию с разными клиническими симптомами", - сказала Попова. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Новые геноварианты коронавируса не меняют клиническую картину, они остаются вирусами, которые вызывают респираторную инфекцию с разными клиническими симптомами, рассказала в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она отметила, что коронавирус стал сезонным заболеванием. Тем не менее специалисты наблюдают за этим вирусом гораздо более плотно, чем за всеми другими респираторными сезонными вирусами. Ведомство уже шестую неделю наблюдает подъем заболеваемости ковидом.
"С начала августа, с последних недель июля мы видим подъем, но тоже на невысоких цифрах, с нетяжелым течением. Но новые геноварианты коронавируса не меняют эту картину. Их уже было несколько, все они обсуждались, информацию мы даем постоянно. Клиническую картину они не меняют, они остаются вирусами, которые вызывают респираторную инфекцию с разными клиническими симптомами", - сказала Попова.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Хуже, чем в ковид. В России пытаются решить масштабную проблему в медицине
18 июля, 08:00
 
