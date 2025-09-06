https://ria.ru/20250906/popova-2040180456.html
Попова рассказала о ситуации с новыми геновариантами коронавируса
владивосток
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Новые геноварианты коронавируса не меняют клиническую картину, они остаются вирусами, которые вызывают респираторную инфекцию с разными клиническими симптомами, рассказала в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что коронавирус стал сезонным заболеванием. Тем не менее специалисты наблюдают за этим вирусом гораздо более плотно, чем за всеми другими респираторными сезонными вирусами. Ведомство уже шестую неделю наблюдает подъем заболеваемости ковидом. "С начала августа, с последних недель июля мы видим подъем, но тоже на невысоких цифрах, с нетяжелым течением. Но новые геноварианты коронавируса не меняют эту картину. Их уже было несколько, все они обсуждались, информацию мы даем постоянно. Клиническую картину они не меняют, они остаются вирусами, которые вызывают респираторную инфекцию с разными клиническими симптомами", - сказала Попова. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
владивосток
