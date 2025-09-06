https://ria.ru/20250906/popova-2040124362.html
Попова оценила ситуацию с распространением холеры в России
Попова оценила ситуацию с распространением холеры в России
здоровье - общество
россия
владивосток
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Холера на сегодня является очень серьезной проблемой во многих странах, завозные случаи инфекции регистрируются в России, но распространения внутри страны нет, рассказала в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Холера в самом деле сегодня очень серьезная проблема в ряде стран. Когда мы увидели это еще в начале 2022 года, было издано постановление Главного государственного санитарного врача о дополнительных мерах по противодействию холере. То есть мы начали загодя. Поэтому мы регистрируем у себя завозные случаи и ни одного случая внутреннего распространения, чтобы человек приехал сюда и заразил кого-то, - такого у нас нет", - сказала Попова. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
владивосток
Попова оценила ситуацию с распространением холеры в России
