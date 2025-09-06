Рейтинг@Mail.ru
Попова оценила ситуацию с распространением холеры в России - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:21 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/popova-2040124362.html
Попова оценила ситуацию с распространением холеры в России
Попова оценила ситуацию с распространением холеры в России - РИА Новости, 06.09.2025
Попова оценила ситуацию с распространением холеры в России
Холера на сегодня является очень серьезной проблемой во многих странах, завозные случаи инфекции регистрируются в России, но распространения внутри страны нет,... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T02:21:00+03:00
2025-09-06T02:21:00+03:00
здоровье - общество
россия
владивосток
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753284348_0:106:3072:1833_1920x0_80_0_0_eb55de0ceb6e6a3562439633ba69b8f9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Холера на сегодня является очень серьезной проблемой во многих странах, завозные случаи инфекции регистрируются в России, но распространения внутри страны нет, рассказала в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Холера в самом деле сегодня очень серьезная проблема в ряде стран. Когда мы увидели это еще в начале 2022 года, было издано постановление Главного государственного санитарного врача о дополнительных мерах по противодействию холере. То есть мы начали загодя. Поэтому мы регистрируем у себя завозные случаи и ни одного случая внутреннего распространения, чтобы человек приехал сюда и заразил кого-то, - такого у нас нет", - сказала Попова. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250428/rossija-2013777972.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753284348_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_24d7b49287e1f36e56bb5b7e4a5c5c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, владивосток, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Здоровье - Общество, Россия, Владивосток, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Попова оценила ситуацию с распространением холеры в России

Глава Роспотребнадзора Попова: распространения холеры внутри России нет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАнна Попова
Анна Попова - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Анна Попова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Холера на сегодня является очень серьезной проблемой во многих странах, завозные случаи инфекции регистрируются в России, но распространения внутри страны нет, рассказала в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Холера в самом деле сегодня очень серьезная проблема в ряде стран. Когда мы увидели это еще в начале 2022 года, было издано постановление Главного государственного санитарного врача о дополнительных мерах по противодействию холере. То есть мы начали загодя. Поэтому мы регистрируем у себя завозные случаи и ни одного случая внутреннего распространения, чтобы человек приехал сюда и заразил кого-то, - такого у нас нет", - сказала Попова.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Сотрудник Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Роспотребназдор рассказал о ситуации по холере в России
28 апреля, 10:21
 
Здоровье - ОбществоРоссияВладивостокАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала