https://ria.ru/20250906/polsha-2040222614.html
В Польше два человека ранены при взрыве на военном полигоне
В Польше два человека ранены при взрыве на военном полигоне - РИА Новости, 06.09.2025
В Польше два человека ранены при взрыве на военном полигоне
Двое гражданских лиц ранены в результате взрыва на военном полигоне под Варшавой, сообщает Военная жандармерия. РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T23:26:00+03:00
2025-09-06T23:26:00+03:00
2025-09-06T23:26:00+03:00
в мире
варшава
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_0:403:2923:2048_1920x0_80_0_0_a7483e272e2ffdad52269fe2f11f7206.jpg
ВАРШАВА, 6 сен - РИА Новости. Двое гражданских лиц ранены в результате взрыва на военном полигоне под Варшавой, сообщает Военная жандармерия. "Мазовецкий отдел Военной жандармерии вместе с патрулем саперов ведет расследование в Варшава-Рембертов, где в результате детонации взрывного устройства были ранены два гражданских лица, которые вошли на территорию военного полигона вопреки четко обозначенному запрету входа", - говорится в сообщении. Отмечается, что происхождение взрывного устройства и подробные обстоятельства произошедшего будут предметом дальнейшего расследования. О состоянии раненых не сообщается.
https://ria.ru/20250906/frantsija-2040217298.html
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_90dd3264a772f4c64bc9be7e875b03ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, варшава
В Польше два человека ранены при взрыве на военном полигоне
Под Варшавой двое гражданских ранены при взрыве на военном полигоне
ВАРШАВА, 6 сен - РИА Новости. Двое гражданских лиц ранены в результате взрыва на военном полигоне под Варшавой, сообщает Военная жандармерия.
"Мазовецкий отдел Военной жандармерии вместе с патрулем саперов ведет расследование в Варшава-Рембертов, где в результате детонации взрывного устройства были ранены два гражданских лица, которые вошли на территорию военного полигона вопреки четко обозначенному запрету входа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что происхождение взрывного устройства и подробные обстоятельства произошедшего будут предметом дальнейшего расследования.
О состоянии раненых не сообщается.