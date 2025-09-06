https://ria.ru/20250906/polsha-2040222614.html

В Польше два человека ранены при взрыве на военном полигоне

В Польше два человека ранены при взрыве на военном полигоне - РИА Новости, 06.09.2025

В Польше два человека ранены при взрыве на военном полигоне

Двое гражданских лиц ранены в результате взрыва на военном полигоне под Варшавой, сообщает Военная жандармерия. РИА Новости, 06.09.2025

ВАРШАВА, 6 сен - РИА Новости. Двое гражданских лиц ранены в результате взрыва на военном полигоне под Варшавой, сообщает Военная жандармерия. "Мазовецкий отдел Военной жандармерии вместе с патрулем саперов ведет расследование в Варшава-Рембертов, где в результате детонации взрывного устройства были ранены два гражданских лица, которые вошли на территорию военного полигона вопреки четко обозначенному запрету входа", - говорится в сообщении. Отмечается, что происхождение взрывного устройства и подробные обстоятельства произошедшего будут предметом дальнейшего расследования. О состоянии раненых не сообщается.

