В Польше два человека ранены при взрыве на военном полигоне
23:26 06.09.2025
В Польше два человека ранены при взрыве на военном полигоне
Двое гражданских лиц ранены в результате взрыва на военном полигоне под Варшавой, сообщает Военная жандармерия.
ВАРШАВА, 6 сен - РИА Новости. Двое гражданских лиц ранены в результате взрыва на военном полигоне под Варшавой, сообщает Военная жандармерия. "Мазовецкий отдел Военной жандармерии вместе с патрулем саперов ведет расследование в Варшава-Рембертов, где в результате детонации взрывного устройства были ранены два гражданских лица, которые вошли на территорию военного полигона вопреки четко обозначенному запрету входа", - говорится в сообщении. Отмечается, что происхождение взрывного устройства и подробные обстоятельства произошедшего будут предметом дальнейшего расследования. О состоянии раненых не сообщается.
Новости
В Польше два человека ранены при взрыве на военном полигоне

ВАРШАВА, 6 сен - РИА Новости. Двое гражданских лиц ранены в результате взрыва на военном полигоне под Варшавой, сообщает Военная жандармерия.
"Мазовецкий отдел Военной жандармерии вместе с патрулем саперов ведет расследование в Варшава-Рембертов, где в результате детонации взрывного устройства были ранены два гражданских лица, которые вошли на территорию военного полигона вопреки четко обозначенному запрету входа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что происхождение взрывного устройства и подробные обстоятельства произошедшего будут предметом дальнейшего расследования.
О состоянии раненых не сообщается.
