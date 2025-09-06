https://ria.ru/20250906/polsha-2040219705.html
Разбившийся в Польше объект не имел военных признаков, заявили в Минобороны
2025-09-06T22:40:00+03:00
в мире
польша
люблинское воеводство
ВАРШАВА, 6 сен – РИА Новости. Разбившийся в Польше летательный аппарат не имел военного назначения, сообщил журналистам пресс-секретарь польского министерства национальной обороны Януш Сеймей. Ранее радиостанция RMF FM сообщала, что неизвестный летательный аппарат разбился в населенном пункте Майдан-Селец Люблинского воеводства Польши в 500 метрах от построек. "Объект, упавший на Люблинщине, не имеет никаких военных признаков", - рассказал Сеймей. В свою очередь радиостанция RMF FM со ссылкой на неназванные источники сообщает, что наиболее вероятная версия, которую проверяют следователи, расследующие инцидент, состоит в том, что дрон использовался контрабандистами. На месте уже работают полицейские и представители других служб. В июле в том же воеводстве был обнаружен разбившийся дрон. Компетентные службы пока не представили информации о том, кому он принадлежал и откуда прилетел.
