Разбившийся в Польше объект не имел военных признаков, заявили в Минобороны
22:40 06.09.2025
Разбившийся в Польше объект не имел военных признаков, заявили в Минобороны
в мире
польша
люблинское воеводство
ВАРШАВА, 6 сен – РИА Новости. Разбившийся в Польше летательный аппарат не имел военного назначения, сообщил журналистам пресс-секретарь польского министерства национальной обороны Януш Сеймей. Ранее радиостанция RMF FM сообщала, что неизвестный летательный аппарат разбился в населенном пункте Майдан-Селец Люблинского воеводства Польши в 500 метрах от построек. "Объект, упавший на Люблинщине, не имеет никаких военных признаков", - рассказал Сеймей. В свою очередь радиостанция RMF FM со ссылкой на неназванные источники сообщает, что наиболее вероятная версия, которую проверяют следователи, расследующие инцидент, состоит в том, что дрон использовался контрабандистами. На месте уже работают полицейские и представители других служб. В июле в том же воеводстве был обнаружен разбившийся дрон. Компетентные службы пока не представили информации о том, кому он принадлежал и откуда прилетел.
польша
люблинское воеводство
в мире, польша, люблинское воеводство
В мире, Польша, Люблинское воеводство
ВАРШАВА, 6 сен – РИА Новости. Разбившийся в Польше летательный аппарат не имел военного назначения, сообщил журналистам пресс-секретарь польского министерства национальной обороны Януш Сеймей.
Ранее радиостанция RMF FM сообщала, что неизвестный летательный аппарат разбился в населенном пункте Майдан-Селец Люблинского воеводства Польши в 500 метрах от построек.
"Объект, упавший на Люблинщине, не имеет никаких военных признаков", - рассказал Сеймей.
В свою очередь радиостанция RMF FM со ссылкой на неназванные источники сообщает, что наиболее вероятная версия, которую проверяют следователи, расследующие инцидент, состоит в том, что дрон использовался контрабандистами.
На месте уже работают полицейские и представители других служб.
В июле в том же воеводстве был обнаружен разбившийся дрон. Компетентные службы пока не представили информации о том, кому он принадлежал и откуда прилетел.
В миреПольшаЛюблинское воеводство
 
 
