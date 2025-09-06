Рейтинг@Mail.ru
В Польше разбился неизвестный летательный аппарат - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:22 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/polsha-2040209902.html
В Польше разбился неизвестный летательный аппарат
В Польше разбился неизвестный летательный аппарат - РИА Новости, 06.09.2025
В Польше разбился неизвестный летательный аппарат
Неизвестный летательный аппарат разбился в населенном пункте Майдан-Селец Люблинского воеводства Польши, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T20:22:00+03:00
2025-09-06T20:22:00+03:00
в мире
люблинское воеводство
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106428/59/1064285916_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_df294a49649b4022af6fa205ca36fccd.jpg
ВАРШАВА, 6 сен – РИА Новости. Неизвестный летательный аппарат разбился в населенном пункте Майдан-Селец Люблинского воеводства Польши, сообщает радиостанция RMF FM. "В поселке Майдан-Селец на Люблинщине разбился неопознанный летательный объект", - говорится в сообщении. Уточняется, что летательный аппарат упал на расстоянии около пятисот метров от построек. На место прибыли полицейские и представители других служб. В июле в том же воеводстве был обнаружен разбившийся дрон. Компетентные службы пока не представили информации о том, кому он принадлежал и откуда прилетел.
https://ria.ru/20250904/nato-2039764443.html
https://ria.ru/20250905/ukraina-2040102143.html
люблинское воеводство
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106428/59/1064285916_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_d303f48f4d31ddf5d035bbb0c350e930.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, люблинское воеводство, польша
В мире, Люблинское воеводство, Польша
В Польше разбился неизвестный летательный аппарат

В поселке Майдан-Селец в Польше разбился неизвестный летательный аппарат

© Fotolia / Radoslaw MaciejewskiПольская полиция
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© Fotolia / Radoslaw Maciejewski
Польская полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 6 сен – РИА Новости. Неизвестный летательный аппарат разбился в населенном пункте Майдан-Селец Люблинского воеводства Польши, сообщает радиостанция RMF FM.
"В поселке Майдан-Селец на Люблинщине разбился неопознанный летательный объект", - говорится в сообщении.
Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В Польше подняли в воздух нидерландские F-35 якобы из-за российских дронов
4 сентября, 19:23
Уточняется, что летательный аппарат упал на расстоянии около пятисот метров от построек. На место прибыли полицейские и представители других служб.
В июле в том же воеводстве был обнаружен разбившийся дрон. Компетентные службы пока не представили информации о том, кому он принадлежал и откуда прилетел.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Глава МИД Польши сделал заявление по украинским территориям
5 сентября, 21:33
 
В миреЛюблинское воеводствоПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала