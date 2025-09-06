https://ria.ru/20250906/polsha-2040209902.html
В Польше разбился неизвестный летательный аппарат
Неизвестный летательный аппарат разбился в населенном пункте Майдан-Селец Люблинского воеводства Польши, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T20:22:00+03:00
в мире
ВАРШАВА, 6 сен – РИА Новости. Неизвестный летательный аппарат разбился в населенном пункте Майдан-Селец Люблинского воеводства Польши, сообщает радиостанция RMF FM. "В поселке Майдан-Селец на Люблинщине разбился неопознанный летательный объект", - говорится в сообщении. Уточняется, что летательный аппарат упал на расстоянии около пятисот метров от построек. На место прибыли полицейские и представители других служб. В июле в том же воеводстве был обнаружен разбившийся дрон. Компетентные службы пока не представили информации о том, кому он принадлежал и откуда прилетел.
