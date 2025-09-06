https://ria.ru/20250906/podmoskove-2040204754.html

В Подмосковье потушили пожар на складе

В Подмосковье потушили пожар на складе - РИА Новости, 06.09.2025

В Подмосковье потушили пожар на складе

Пожар на складе в деревне Картино в Подмосковье полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС России. РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T19:30:00+03:00

2025-09-06T19:30:00+03:00

2025-09-06T19:30:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9bf7ca79b214b96ae0592317c78e608.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Пожар на складе в деревне Картино в Подмосковье полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС России. Ранее в пресс-службе сообщали РИА Новости, что пожар на складе в деревне Картино в Подмосковье локализован на площади 250 квадратных метров. Позже спасатели сообщили РИА Новости, что открытое горение было ликвидировано. "Полная ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240920/pozhar-1973744983.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)