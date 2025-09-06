Рейтинг@Mail.ru
19:30 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/podmoskove-2040204754.html
В Подмосковье потушили пожар на складе
Пожар на складе в деревне Картино в Подмосковье полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС России.
2025-09-06T19:30:00+03:00
2025-09-06T19:30:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Пожар на складе в деревне Картино в Подмосковье полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС России. Ранее в пресс-службе сообщали РИА Новости, что пожар на складе в деревне Картино в Подмосковье локализован на площади 250 квадратных метров. Позже спасатели сообщили РИА Новости, что открытое горение было ликвидировано. "Полная ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении.
московская область (подмосковье)
россия
происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Пожар на складе в деревне Картино в Подмосковье полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС России.
Ранее в пресс-службе сообщали РИА Новости, что пожар на складе в деревне Картино в Подмосковье локализован на площади 250 квадратных метров. Позже спасатели сообщили РИА Новости, что открытое горение было ликвидировано.
"Полная ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении.
