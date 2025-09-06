https://ria.ru/20250906/podmoskove-2040204754.html
В Подмосковье потушили пожар на складе
Пожар на складе в деревне Картино в Подмосковье полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС России. РИА Новости, 06.09.2025
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Пожар на складе в деревне Картино в Подмосковье полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС России. Ранее в пресс-службе сообщали РИА Новости, что пожар на складе в деревне Картино в Подмосковье локализован на площади 250 квадратных метров. Позже спасатели сообщили РИА Новости, что открытое горение было ликвидировано. "Полная ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении.
