Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в Подмосковье пострадали четыре человека - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:39 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/podmoskove-2040200432.html
В ДТП в Подмосковье пострадали четыре человека
В ДТП в Подмосковье пострадали четыре человека - РИА Новости, 06.09.2025
В ДТП в Подмосковье пострадали четыре человека
Автомобиль Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой Skoda на 4-м километре автодороги ММК - Никольское - Горки в Дмитровском городском... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T18:39:00+03:00
2025-09-06T18:39:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
skoda auto
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
toyota corolla
skoda octavia
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Автомобиль Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой Skoda на 4-м километре автодороги ММК - Никольское - Горки в Дмитровском городском округе Подмосковья, пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. "Сегодня примерно в 16.00 на 4-м километре автодороги ММК - Никольское - Горки произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем марки Toyota, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Skoda, - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате ДТП четыре человека получили травмы, среди них двое детей 11 и 14 лет. Они доставлены в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250906/rybak-2040191416.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), skoda auto, министерство внутренних дел рф (мвд россии), toyota corolla, skoda octavia
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Skoda Auto, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Toyota Corolla, Skoda Octavia
В ДТП в Подмосковье пострадали четыре человека

В Дмитровском городском округе четыре человека пострадали в ДТП

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Автомобиль Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой Skoda на 4-м километре автодороги ММК - Никольское - Горки в Дмитровском городском округе Подмосковья, пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
"Сегодня примерно в 16.00 на 4-м километре автодороги ММК - Никольское - Горки произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем марки Toyota, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Skoda, - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ДТП четыре человека получили травмы, среди них двое детей 11 и 14 лет. Они доставлены в больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Вид на Нижний Новгород в месте слияния рек Волги и Оки - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
В Нижегородской области после столкновения буксира с лодкой пропал рыбак
Вчера, 17:09
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Skoda AutoМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Toyota CorollaSkoda Octavia
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала