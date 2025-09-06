https://ria.ru/20250906/podmoskove-2040200432.html

В ДТП в Подмосковье пострадали четыре человека

2025-09-06T18:39:00+03:00

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Автомобиль Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой Skoda на 4-м километре автодороги ММК - Никольское - Горки в Дмитровском городском округе Подмосковья, пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. "Сегодня примерно в 16.00 на 4-м километре автодороги ММК - Никольское - Горки произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем марки Toyota, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Skoda, - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате ДТП четыре человека получили травмы, среди них двое детей 11 и 14 лет. Они доставлены в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

