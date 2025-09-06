https://ria.ru/20250906/podmoskove-2040186883.html

На складе в Подмосковье ликвидировали открытое горение

На складе в Подмосковье ликвидировали открытое горение

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Открытое горение на складе в деревне Картино в Подмосковье ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС России. Ранее в пресс-службе сообщали РИА Новости, что пожар на складе в деревне Картино локализован на площади 250 квадратных метров. "Ликвидация открытого горения", - сообщили в МЧС.

