На складе в Подмосковье ликвидировали открытое горение
2025-09-06T16:23:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Открытое горение на складе в деревне Картино в Подмосковье ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС России. Ранее в пресс-службе сообщали РИА Новости, что пожар на складе в деревне Картино локализован на площади 250 квадратных метров. "Ликвидация открытого горения", - сообщили в МЧС.
московская область (подмосковье)
россия
