Украинский пленный рассказал о бегстве мобилизованных из учебных центров

Военнопленный ВСУ Николай Ступко рассказал на видео от Минобороны РФ, что из украинского центра подготовки военных сбежала почти половина мобилизованных. РИА Новости, 06.09.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Военнопленный ВСУ Николай Ступко рассказал на видео от Минобороны РФ, что из украинского центра подготовки военных сбежала почти половина мобилизованных. "Много бежало... бежали, когда нас только привозили - на второй день, в первую ночь бежали... За время обучения вроде было там что-то 150 с чем-то человек, вроде, как я слышал, назад приехали 84 или 86 человек. Почти половина, наверное, сбежали", - сказал военнопленный ВСУ на видео от Минобороны РФ. Он добавил, что в его бригаде не было "вояк", а были больные и непригодные люди. "У нас вообще такая бригада... Это не вояки. Это все больные, непригодные люди. Если реально взять", - отметил пленный. По словам военнопленного, вместе с другими бойцами ВСУ он решил сдаться в плен ВС РФ, которые предложили Ступко и его сослуживцам сложить оружие. "Ребята 156-й (бригады ВСУ - ред.), я не знаю, за что мы воюем. Тем более к нам такое отношение, что, я не знаю, сдавайтесь в плен лучше", - сказал Ступко. В Минобороны РФ уточнили, что военнослужащий 156-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ Ступко, сдался в плен вблизи населенного пункта Юнаковка Сумской области.
