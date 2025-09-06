Рейтинг@Mail.ru
06.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:35 06.09.2025
Украинский пленный рассказал о бегстве мобилизованных из учебных центров
Украинский пленный рассказал о бегстве мобилизованных из учебных центров - РИА Новости, 06.09.2025
Украинский пленный рассказал о бегстве мобилизованных из учебных центров
Военнопленный ВСУ Николай Ступко рассказал на видео от Минобороны РФ, что из украинского центра подготовки военных сбежала почти половина мобилизованных. РИА Новости, 06.09.2025
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
вооруженные силы украины
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Военнопленный ВСУ Николай Ступко рассказал на видео от Минобороны РФ, что из украинского центра подготовки военных сбежала почти половина мобилизованных. "Много бежало... бежали, когда нас только привозили - на второй день, в первую ночь бежали... За время обучения вроде было там что-то 150 с чем-то человек, вроде, как я слышал, назад приехали 84 или 86 человек. Почти половина, наверное, сбежали", - сказал военнопленный ВСУ на видео от Минобороны РФ. Он добавил, что в его бригаде не было "вояк", а были больные и непригодные люди. "У нас вообще такая бригада... Это не вояки. Это все больные, непригодные люди. Если реально взять", - отметил пленный. По словам военнопленного, вместе с другими бойцами ВСУ он решил сдаться в плен ВС РФ, которые предложили Ступко и его сослуживцам сложить оружие. "Ребята 156-й (бригады ВСУ - ред.), я не знаю, за что мы воюем. Тем более к нам такое отношение, что, я не знаю, сдавайтесь в плен лучше", - сказал Ступко. В Минобороны РФ уточнили, что военнослужащий 156-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ Ступко, сдался в плен вблизи населенного пункта Юнаковка Сумской области.
россия
сумская область
россия, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Украинский пленный рассказал о бегстве мобилизованных из учебных центров

Пленный Ступко сообщил о массовом бегстве мобилизованных из учебных центров ВСУ

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Военнопленный ВСУ Николай Ступко рассказал на видео от Минобороны РФ, что из украинского центра подготовки военных сбежала почти половина мобилизованных.
"Много бежало... бежали, когда нас только привозили - на второй день, в первую ночь бежали... За время обучения вроде было там что-то 150 с чем-то человек, вроде, как я слышал, назад приехали 84 или 86 человек. Почти половина, наверное, сбежали", - сказал военнопленный ВСУ на видео от Минобороны РФ.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Украинский пленный рассказал, как ВСУ учили правильно сдаваться в плен
31 марта, 10:12
Он добавил, что в его бригаде не было "вояк", а были больные и непригодные люди.
"У нас вообще такая бригада... Это не вояки. Это все больные, непригодные люди. Если реально взять", - отметил пленный.
По словам военнопленного, вместе с другими бойцами ВСУ он решил сдаться в плен ВС РФ, которые предложили Ступко и его сослуживцам сложить оружие.
"Ребята 156-й (бригады ВСУ - ред.), я не знаю, за что мы воюем. Тем более к нам такое отношение, что, я не знаю, сдавайтесь в плен лучше", - сказал Ступко.
В Минобороны РФ уточнили, что военнослужащий 156-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ Ступко, сдался в плен вблизи населенного пункта Юнаковка Сумской области.
"Пленным себя не считаю". Как солдаты ВСУ переходят на сторону России
Вчера, 08:00
"Пленным себя не считаю". Как солдаты ВСУ переходят на сторону России
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
