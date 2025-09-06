https://ria.ru/20250906/plennyj-2040142224.html

Украинский пленный рассказал о бегстве мобилизованных из учебных центров

Украинский пленный рассказал о бегстве мобилизованных из учебных центров - РИА Новости, 06.09.2025

Украинский пленный рассказал о бегстве мобилизованных из учебных центров

Военнопленный ВСУ Николай Ступко рассказал на видео от Минобороны РФ, что из украинского центра подготовки военных сбежала почти половина мобилизованных. РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T08:35:00+03:00

2025-09-06T08:35:00+03:00

2025-09-06T08:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сумская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Военнопленный ВСУ Николай Ступко рассказал на видео от Минобороны РФ, что из украинского центра подготовки военных сбежала почти половина мобилизованных. "Много бежало... бежали, когда нас только привозили - на второй день, в первую ночь бежали... За время обучения вроде было там что-то 150 с чем-то человек, вроде, как я слышал, назад приехали 84 или 86 человек. Почти половина, наверное, сбежали", - сказал военнопленный ВСУ на видео от Минобороны РФ. Он добавил, что в его бригаде не было "вояк", а были больные и непригодные люди. "У нас вообще такая бригада... Это не вояки. Это все больные, непригодные люди. Если реально взять", - отметил пленный. По словам военнопленного, вместе с другими бойцами ВСУ он решил сдаться в плен ВС РФ, которые предложили Ступко и его сослуживцам сложить оружие. "Ребята 156-й (бригады ВСУ - ред.), я не знаю, за что мы воюем. Тем более к нам такое отношение, что, я не знаю, сдавайтесь в плен лучше", - сказал Ступко. В Минобороны РФ уточнили, что военнослужащий 156-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ Ступко, сдался в плен вблизи населенного пункта Юнаковка Сумской области.

https://ria.ru/20250331/plen-2008335204.html

https://ria.ru/20250905/pushkar-2039361871.html

россия

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сумская область, вооруженные силы украины