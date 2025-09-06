https://ria.ru/20250906/peskov-2040137775.html
Мир находится в транзитарном периоде, заявил Песков
Мир находится в транзитарном периоде, когда вся система международных, правовых и экономических отношений трансформируется, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 06.09.2025
россия
китай
владивосток
дмитрий песков
владимир путин
шос
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Мир находится в транзитарном периоде, когда вся система международных, правовых и экономических отношений трансформируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. В ходе интервью Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу Китая о новом глобальном управлении, которая была выдвинута на саммите ШОС. "Это одна из очень важных инициатив, которые появляются в этом транзитарном периоде, в котором мы находимся. В периоде, когда вся система международных отношений, система международных экономических отношений, международно-правовых отношений фактически трансформируется. Но в какую сторону, точно мы пока не знаем", - сказал Песков. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
китай
владивосток
Россия, Китай, Владивосток, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ШОС, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
