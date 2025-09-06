https://ria.ru/20250906/peskov-2040133127.html

Песков назвал очень важной инициативу КНР о глобальном управлении

Песков назвал очень важной инициативу КНР о глобальном управлении

2025-09-06T05:53:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме назвал одной из очень важных инициативу Китая о глобальном управлении. "Собственно, это одна из очень важных инициатив, которые появляются в этом транзиторном периоде, в котором мы находимся", - сказал Песков. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

