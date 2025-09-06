https://ria.ru/20250906/peskov-2040133127.html
Песков назвал очень важной инициативу КНР о глобальном управлении
Песков назвал очень важной инициативу КНР о глобальном управлении - РИА Новости, 06.09.2025
Песков назвал очень важной инициативу КНР о глобальном управлении
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме назвал одной из очень важных инициативу Китая о глобальном РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T05:53:00+03:00
2025-09-06T05:53:00+03:00
2025-09-06T05:53:00+03:00
россия
китай
владивосток
дмитрий песков
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:262:3007:1953_1920x0_80_0_0_ec256d5ceacb2f5d63476f38cf84f2a2.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме назвал одной из очень важных инициативу Китая о глобальном управлении. "Собственно, это одна из очень важных инициатив, которые появляются в этом транзиторном периоде, в котором мы находимся", - сказал Песков. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/peskov-2039945169.html
россия
китай
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_32720994ade36de59cefd01157472226.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владивосток, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Россия, Китай, Владивосток, Дмитрий Песков, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Песков назвал очень важной инициативу КНР о глобальном управлении
Песков: инициатива КНР о глобальном управлении является очень важной