Россия не будет продавать энергоресурсы по невыгодной цене, заявил Песков

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Россия никогда не будет продавать свои энергоресурсы по невыгодной для нее цене, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме. "Разумеется, Россия никогда не будет свои энергоресурсы продавать по цене, которая была бы невыгодной для нашей страны", - сказал Песков отвечая на вопрос, соблюдены ли интересы РФ в соглашении по проекту "Сила Сибири — 2". Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" и "Китайская национальная нефтегазовая корпорация" (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири — 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". "Сила Сибири — 2" - проект поставок газа с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Как ожидается, контракт по проекту будет рассчитан на 30 лет. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
