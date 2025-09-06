https://ria.ru/20250906/perevodchik-2040141348.html
Мединский оценил фильм Гая Ричи "Переводчик" на тройку
Мединский оценил фильм Гая Ричи "Переводчик" на тройку - РИА Новости, 06.09.2025
Мединский оценил фильм Гая Ричи "Переводчик" на тройку
Помощник президента РФ, бывший министр культуры Владимир Мединский оценил "на тройку" фильм Гая Ричи "Переводчик", высказав мнение, что британский режиссер... РИА Новости, 06.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Помощник президента РФ, бывший министр культуры Владимир Мединский оценил "на тройку" фильм Гая Ричи "Переводчик", высказав мнение, что британский режиссер делал его "без души, чисто за деньги". Об этой киноленте зашла речь во время делового завтрака "Создавая образы будущего: роль киноинститутов в формировании ценностей и мировоззрения" на Восточном экономическом форуме. Режиссер Никита Михалков высказал мнение, что это фильм хорошего режиссера, но "очень средняя картина". По его словам, деньги на создание "Переводчика" выделялись в том числе российским "Яндексом". "Я смотрел этот фильм "Переводчик" упомянутый... Во-первых, это плохое кино - ну, тройка. Там Гай Ричи делал без души, чисто за деньги. Но за наши деньги, за деньги, которые заработаны в России, на российских пользователях, и это особенно обидно", - отреагировал Мединский.
Мединский оценил фильм Гая Ричи "Переводчик" на тройку
