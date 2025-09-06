Рейтинг@Mail.ru
Мединский оценил фильм Гая Ричи "Переводчик" на тройку - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:16 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/perevodchik-2040141348.html
Мединский оценил фильм Гая Ричи "Переводчик" на тройку
Мединский оценил фильм Гая Ричи "Переводчик" на тройку - РИА Новости, 06.09.2025
Мединский оценил фильм Гая Ричи "Переводчик" на тройку
Помощник президента РФ, бывший министр культуры Владимир Мединский оценил "на тройку" фильм Гая Ричи "Переводчик", высказав мнение, что британский режиссер... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T08:16:00+03:00
2025-09-06T08:16:00+03:00
культура
россия
владимир мединский
гай ричи
никита михалков
яндекс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875341976_0:40:1150:688_1920x0_80_0_0_05b53ccc34d25f928eb43332b8651f50.png
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Помощник президента РФ, бывший министр культуры Владимир Мединский оценил "на тройку" фильм Гая Ричи "Переводчик", высказав мнение, что британский режиссер делал его "без души, чисто за деньги". Об этой киноленте зашла речь во время делового завтрака "Создавая образы будущего: роль киноинститутов в формировании ценностей и мировоззрения" на Восточном экономическом форуме. Режиссер Никита Михалков высказал мнение, что это фильм хорошего режиссера, но "очень средняя картина". По его словам, деньги на создание "Переводчика" выделялись в том числе российским "Яндексом". "Я смотрел этот фильм "Переводчик" упомянутый... Во-первых, это плохое кино - ну, тройка. Там Гай Ричи делал без души, чисто за деньги. Но за наши деньги, за деньги, которые заработаны в России, на российских пользователях, и это особенно обидно", - отреагировал Мединский.
https://ria.ru/20250906/mikhalkov-2040127393.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875341976_87:0:1106:764_1920x0_80_0_0_89f57d3bc21f16fd54360d5db65008a2.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир мединский, гай ричи, никита михалков, яндекс
Культура, Россия, Владимир Мединский, Гай Ричи, Никита Михалков, Яндекс
Мединский оценил фильм Гая Ричи "Переводчик" на тройку

Мединский считает, что Гай Ричи снимал фильм "Переводчик" чисто ради денег

© Fresco Film Services (2023) Кадр из фильма "Переводчик"
Кадр из фильма Переводчик - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© Fresco Film Services (2023)
Кадр из фильма "Переводчик". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Помощник президента РФ, бывший министр культуры Владимир Мединский оценил "на тройку" фильм Гая Ричи "Переводчик", высказав мнение, что британский режиссер делал его "без души, чисто за деньги".
Об этой киноленте зашла речь во время делового завтрака "Создавая образы будущего: роль киноинститутов в формировании ценностей и мировоззрения" на Восточном экономическом форуме.
Режиссер Никита Михалков высказал мнение, что это фильм хорошего режиссера, но "очень средняя картина". По его словам, деньги на создание "Переводчика" выделялись в том числе российским "Яндексом".
"Я смотрел этот фильм "Переводчик" упомянутый... Во-первых, это плохое кино - ну, тройка. Там Гай Ричи делал без души, чисто за деньги. Но за наши деньги, за деньги, которые заработаны в России, на российских пользователях, и это особенно обидно", - отреагировал Мединский.
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Михалков считает "Анору" слабым фильмом
03:26
 
КультураРоссияВладимир МединскийГай РичиНикита МихалковЯндекс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала