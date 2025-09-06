Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили объединить с КНР усилия по сохранению исторической памяти
14:41 06.09.2025
В ГД предложили объединить с КНР усилия по сохранению исторической памяти
В ГД предложили объединить с КНР усилия по сохранению исторической памяти - РИА Новости, 06.09.2025
В ГД предложили объединить с КНР усилия по сохранению исторической памяти
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила Российско-китайскому комитету дружбы, мира и развития объединить усилия в вопросах сохранения исторической памяти. РИА Новости, 06.09.2025
в мире
китай
россия
владивосток
ирина яровая
госдума рф
российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
всекитайское собрание народных представителей
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила Российско-китайскому комитету дружбы, мира и развития объединить усилия в вопросах сохранения исторической памяти. Вице-спикер ГД подчеркнула, что очень символично, что юбилейные заседания Комитета дружбы, мира и развития России и Китая проходят на полях юбилейного Восточного экономического форума. "В мире сносятся памятники, потому что уходят живые свидетели. И есть те политики, которые бы хотели уничтожить вечные свидетельства правды. Поэтому роль наших народов и наших лидеров в сохранении исторической памяти, а значит, и наша с вами задача - быть ответственными в том, чтобы, работая с молодым поколением в вопросах образования и воспитания, создать эту преемственность поколений", - заявила Яровая, выступая на 15-м пленарном заседании Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, которое состоялось в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Вице-спикер ГД подчеркнула, что, по оценке лидеров России и Китая, отношения стран находятся на беспрецедентно высоком уровне доверия. "И наш формат подтверждает это. Решение о том, что со стороны Китая Комитет дружбы возглавит заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун, подтверждает тот высокий статус доверия и планов по развитию народной дипломатии, которые, безусловно, имеют огромное значение во всех сферах жизни наших стран", - сказала она. Расширяется и формат межпарламентского сотрудничества России и Китая, отметила Яровая. "И это тоже важный формат и государственной, и народной дипломатии, потому что мы с вами призваны отражать волю наших народов и защищать интересы наших стран", - сказала она. "Суверенитет в современном мире - это привилегия, которая подтверждена величайшим достоинством истории, и силой воли наших руководителей. Поэтому необходимо уделить самое пристальное внимание вопросам сохранения именно исторической памяти", - добавила Яровая. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
китай
россия
владивосток
в мире, китай, россия, владивосток, ирина яровая, госдума рф, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, всекитайское собрание народных представителей
В мире, Китай, Россия, Владивосток, Ирина Яровая, Госдума РФ, Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития, Всекитайское собрание народных представителей
В ГД предложили объединить с КНР усилия по сохранению исторической памяти

Яровая предложила объединить усилия РФ и КНР по сохранению исторической памяти

© AP Photo / Thomas PeterРоссийский флаг в Пекине
Российский флаг в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© AP Photo / Thomas Peter
Российский флаг в Пекине. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила Российско-китайскому комитету дружбы, мира и развития объединить усилия в вопросах сохранения исторической памяти.
Вице-спикер ГД подчеркнула, что очень символично, что юбилейные заседания Комитета дружбы, мира и развития России и Китая проходят на полях юбилейного Восточного экономического форума.
"В мире сносятся памятники, потому что уходят живые свидетели. И есть те политики, которые бы хотели уничтожить вечные свидетельства правды. Поэтому роль наших народов и наших лидеров в сохранении исторической памяти, а значит, и наша с вами задача - быть ответственными в том, чтобы, работая с молодым поколением в вопросах образования и воспитания, создать эту преемственность поколений", - заявила Яровая, выступая на 15-м пленарном заседании Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, которое состоялось в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Вице-спикер ГД подчеркнула, что, по оценке лидеров России и Китая, отношения стран находятся на беспрецедентно высоком уровне доверия.
"И наш формат подтверждает это. Решение о том, что со стороны Китая Комитет дружбы возглавит заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун, подтверждает тот высокий статус доверия и планов по развитию народной дипломатии, которые, безусловно, имеют огромное значение во всех сферах жизни наших стран", - сказала она.
Расширяется и формат межпарламентского сотрудничества России и Китая, отметила Яровая.
"И это тоже важный формат и государственной, и народной дипломатии, потому что мы с вами призваны отражать волю наших народов и защищать интересы наших стран", - сказала она.
"Суверенитет в современном мире - это привилегия, которая подтверждена величайшим достоинством истории, и силой воли наших руководителей. Поэтому необходимо уделить самое пристальное внимание вопросам сохранения именно исторической памяти", - добавила Яровая.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
В миреКитайРоссияВладивостокИрина ЯроваяГосдума РФРоссийско-Китайский Комитет дружбы, мира и развитияВсекитайское собрание народных представителей
 
 
