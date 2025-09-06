https://ria.ru/20250906/overchuk-2040137409.html

Оверчук оценил присутствие внерегиональных игроков на Южном Кавказе

Оверчук оценил присутствие внерегиональных игроков на Южном Кавказе - РИА Новости, 06.09.2025

Оверчук оценил присутствие внерегиональных игроков на Южном Кавказе

Возможное присутствие внерегиональных игроков на Южном Кавказе вызывает озабоченность, есть опасения, что их присутствие нарушит сложившийся баланс в этом очень РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T07:16:00+03:00

2025-09-06T07:16:00+03:00

2025-09-06T07:16:00+03:00

армения

сша

азербайджан

алексей оверчук

никол пашинян

дональд трамп

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024155105_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_519107c55bd9c763903e85345a552a33.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Возможное присутствие внерегиональных игроков на Южном Кавказе вызывает озабоченность, есть опасения, что их присутствие нарушит сложившийся баланс в этом очень хрупком регионе, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Нельзя не сказать, что существует озабоченность возможным присутствием представителей внерегионалов на Южном Кавказе. Есть опасения, что такое присутствие нарушит сложившийся баланс в этом очень хрупком регионе", - сказал Оверчук на Восточном экономическом форуме, отвечая на вопрос о том, есть ли риски для России из-за передачи Арменией управления Зангезурским коридором США сроком на 99 лет. В начале августа по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Также Ереван согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250906/rossija-2040137123.html

https://ria.ru/20250906/overchuk-2040136946.html

армения

сша

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, сша, азербайджан, алексей оверчук, никол пашинян, дональд трамп, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025