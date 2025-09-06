Рейтинг@Mail.ru
07:09 06.09.2025
Оверчук считает разблокирование магистралей Южного Кавказа пазлом
Оверчук считает разблокирование магистралей Южного Кавказа пазлом
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Разблокирование транспортных магистралей Южного Кавказа - это пазл из большого количества деталей, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ вице-премьер России Алексей Оверчук. "Разблокирование Южного Кавказа – это пазл, состоящий из большого количества деталей. Там есть политические аспекты, связанные с подписанием мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, там есть вопросы делимитации и демаркации государственной границы между этими странами", - сказал Оверчук. Он отметил, что там также есть вопросы организации и проведения всех видов контроля, которые происходят при пересечении государственной границы, проблемы безопасности людей, проблемы загрузки этой дороги, вопросы экологии и климата, экономические вопросы и интересы соседних стран. "Наконец, там есть интересы Российской Федерации, связанные с железнодорожной концессией, а также пребыванием российских пограничников непосредственно в районе Мегринского участка. Очень много разных вопросов, они в большей степени по своему характеру технические, но от них зависит конечный результат", - заключил вице-премьер. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Разблокирование транспортных магистралей Южного Кавказа - это пазл из большого количества деталей, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ вице-премьер России Алексей Оверчук.
"Разблокирование Южного Кавказа – это пазл, состоящий из большого количества деталей. Там есть политические аспекты, связанные с подписанием мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, там есть вопросы делимитации и демаркации государственной границы между этими странами", - сказал Оверчук.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили последние события на Южном Кавказе
23 августа, 17:27
Он отметил, что там также есть вопросы организации и проведения всех видов контроля, которые происходят при пересечении государственной границы, проблемы безопасности людей, проблемы загрузки этой дороги, вопросы экологии и климата, экономические вопросы и интересы соседних стран.
"Наконец, там есть интересы Российской Федерации, связанные с железнодорожной концессией, а также пребыванием российских пограничников непосредственно в районе Мегринского участка. Очень много разных вопросов, они в большей степени по своему характеру технические, но от них зависит конечный результат", - заключил вице-премьер.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Оверчук оценил экономическое сотрудничество России и Азербайджана
