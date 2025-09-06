Оверчук считает разблокирование магистралей Южного Кавказа пазлом
Оверчук: разблокирование транспортных магистралей Южного Кавказа является пазлом
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлексей Оверчук, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Алексей Оверчук, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Разблокирование транспортных магистралей Южного Кавказа - это пазл из большого количества деталей, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ вице-премьер России Алексей Оверчук.
"Разблокирование Южного Кавказа – это пазл, состоящий из большого количества деталей. Там есть политические аспекты, связанные с подписанием мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, там есть вопросы делимитации и демаркации государственной границы между этими странами", - сказал Оверчук.
Он отметил, что там также есть вопросы организации и проведения всех видов контроля, которые происходят при пересечении государственной границы, проблемы безопасности людей, проблемы загрузки этой дороги, вопросы экологии и климата, экономические вопросы и интересы соседних стран.
"Наконец, там есть интересы Российской Федерации, связанные с железнодорожной концессией, а также пребыванием российских пограничников непосредственно в районе Мегринского участка. Очень много разных вопросов, они в большей степени по своему характеру технические, но от них зависит конечный результат", - заключил вице-премьер.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.