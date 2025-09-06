https://ria.ru/20250906/otnosheniya-2040185239.html
Словакия заинтересована в перезапуске отношений с Россией, заявил Фицо
Словакия заинтересована в перезапуске отношений с Россией, заявил Фицо - РИА Новости, 06.09.2025
Словакия заинтересована в перезапуске отношений с Россией, заявил Фицо
Словакия конструктивно подходит к отношениям с РФ и заинтересована в том, чтобы после завершения конфликта на Украине они были перезапущены, заявил словацкий... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T16:05:00+03:00
2025-09-06T16:05:00+03:00
2025-09-06T16:05:00+03:00
в мире
россия
словакия
украина
роберт фицо
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030168199_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6cf97c507a276f87cb2d9336e306b1e8.jpg
БРАТИСЛАВА, 6 сен - РИА Новости. Словакия конструктивно подходит к отношениям с РФ и заинтересована в том, чтобы после завершения конфликта на Украине они были перезапущены, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. "У нас конструктивный подход к РФ, мы заинтересованы в том, чтобы после завершения войны дела были запущены как можно скорее. Будем откровенны, вы думаете, что западные фирмы все ушли из России? Это вообще неправда. Дома кричат всякие моральные призывы, а их фирмы и дальше работают в России. Вы думаете, что Запад не берет у России сжиженный газ? Россия - второй крупнейший поставщик сжиженного газа в Европу. Моральные призывы - это один вопрос, а бизнес - вопрос другой", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" в субботу. Фицо в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 2 сентября в Пекине, заявил о заинтересованности в стандартизации отношений с Россией, а страны должны искать возможности для расширения двустороннего сотрудничества. В этом контексте он предложил как можно скорее провести заседание совместной комиссии.
https://ria.ru/20250906/kobyakov-2040130748.html
россия
словакия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030168199_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_3a5fa0ef42e654163553a2a2ba2a76f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, словакия, украина, роберт фицо, владимир путин
В мире, Россия, Словакия, Украина, Роберт Фицо, Владимир Путин
Словакия заинтересована в перезапуске отношений с Россией, заявил Фицо
Фицо заявил о конструктивном подходе Словакии к отношениям с Россией