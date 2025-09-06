https://ria.ru/20250906/otnosheniya-2040158957.html

Отношения России и Китая вышли на небывалый уровень, заявил Титов

Отношения России и Китая вышли на небывалый уровень, заявил Титов - РИА Новости, 06.09.2025

Отношения России и Китая вышли на небывалый уровень, заявил Титов

Российско-китайские отношения вышли на небывалый уровень, растет товарообмен между двумя странами, настала пора реализовать проект Русский Дом — культурно-... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T10:43:00+03:00

2025-09-06T10:43:00+03:00

2025-09-06T10:43:00+03:00

китай

россия

владивосток

борис титов

российско-китайский комитет дружбы, мира и развития

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946324811_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_ca86798dea48c749363885d99777ac2d.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Российско-китайские отношения вышли на небывалый уровень, растет товарообмен между двумя странами, настала пора реализовать проект Русский Дом — культурно- торговый центр российских товаров в КНР, который станет важной площадкой для популярных российских брендов, а также будет содействовать продвижению культурных обменов, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. "Растут поставки китайских товаров – например автомобилей, как легковых, так и грузовых. Одновременно мы видим, как стремительно растет спрос на российскую продукцию в Китае, увеличиваются онлайн продажи, открываются офлайн магазины. Объем поставок в денежном эквиваленте вырос более чем в пять раз", - добавил Титов. По его словам, "мы предлагаем совместно с китайской частью Комитета реализовать проект Русский Дом — культурно- торговый центр российских товаров в Китае, который станет важной площадкой для популярных российских брендов не только продуктов питания, но и других, а также будет содействовать продвижению культурных обменов". "У меня также предложение – обратиться к руководству наших стран, чтобы китайские системы WEChat и AliPlay также работали и для российских граждан, а в Китае принимались бы платежи по СПБ и картам МИР", - заключил сопредседатель РККДМР. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250829/peskov-2038310905.html

китай

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, владивосток, борис титов, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025