Рейтинг@Mail.ru
Отношения России и Китая вышли на небывалый уровень, заявил Титов - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:43 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/otnosheniya-2040158957.html
Отношения России и Китая вышли на небывалый уровень, заявил Титов
Отношения России и Китая вышли на небывалый уровень, заявил Титов - РИА Новости, 06.09.2025
Отношения России и Китая вышли на небывалый уровень, заявил Титов
Российско-китайские отношения вышли на небывалый уровень, растет товарообмен между двумя странами, настала пора реализовать проект Русский Дом — культурно-... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T10:43:00+03:00
2025-09-06T10:43:00+03:00
китай
россия
владивосток
борис титов
российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946324811_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_ca86798dea48c749363885d99777ac2d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Российско-китайские отношения вышли на небывалый уровень, растет товарообмен между двумя странами, настала пора реализовать проект Русский Дом — культурно- торговый центр российских товаров в КНР, который станет важной площадкой для популярных российских брендов, а также будет содействовать продвижению культурных обменов, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. "Растут поставки китайских товаров – например автомобилей, как легковых, так и грузовых. Одновременно мы видим, как стремительно растет спрос на российскую продукцию в Китае, увеличиваются онлайн продажи, открываются офлайн магазины. Объем поставок в денежном эквиваленте вырос более чем в пять раз", - добавил Титов. По его словам, "мы предлагаем совместно с китайской частью Комитета реализовать проект Русский Дом — культурно- торговый центр российских товаров в Китае, который станет важной площадкой для популярных российских брендов не только продуктов питания, но и других, а также будет содействовать продвижению культурных обменов". "У меня также предложение – обратиться к руководству наших стран, чтобы китайские системы WEChat и AliPlay также работали и для российских граждан, а в Китае принимались бы платежи по СПБ и картам МИР", - заключил сопредседатель РККДМР. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250829/peskov-2038310905.html
китай
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946324811_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_de805cd93037466758990af2fbcc016b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, владивосток, борис титов, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Китай, Россия, Владивосток, Борис Титов, Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Отношения России и Китая вышли на небывалый уровень, заявил Титов

Титов предложил открыть Русский дом в Китае

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФлаги Росиии и Китая
Флаги Росиии и Китая - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Флаги Росиии и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Российско-китайские отношения вышли на небывалый уровень, растет товарообмен между двумя странами, настала пора реализовать проект Русский Дом — культурно- торговый центр российских товаров в КНР, который станет важной площадкой для популярных российских брендов, а также будет содействовать продвижению культурных обменов, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.
"Растут поставки китайских товаров – например автомобилей, как легковых, так и грузовых. Одновременно мы видим, как стремительно растет спрос на российскую продукцию в Китае, увеличиваются онлайн продажи, открываются офлайн магазины. Объем поставок в денежном эквиваленте вырос более чем в пять раз", - добавил Титов.
По его словам, "мы предлагаем совместно с китайской частью Комитета реализовать проект Русский Дом — культурно- торговый центр российских товаров в Китае, который станет важной площадкой для популярных российских брендов не только продуктов питания, но и других, а также будет содействовать продвижению культурных обменов".
"У меня также предложение – обратиться к руководству наших стран, чтобы китайские системы WEChat и AliPlay также работали и для российских граждан, а в Китае принимались бы платежи по СПБ и картам МИР", - заключил сопредседатель РККДМР.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Песков рассказал о значении отношений с Китаем для России
29 августа, 13:17
 
КитайРоссияВладивостокБорис ТитовРоссийско-Китайский Комитет дружбы, мира и развитияДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала