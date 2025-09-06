Отношения России и Китая вышли на небывалый уровень, заявил Титов
Флаги Росиии и Китая. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Российско-китайские отношения вышли на небывалый уровень, растет товарообмен между двумя странами, настала пора реализовать проект Русский Дом — культурно- торговый центр российских товаров в КНР, который станет важной площадкой для популярных российских брендов, а также будет содействовать продвижению культурных обменов, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.
"Растут поставки китайских товаров – например автомобилей, как легковых, так и грузовых. Одновременно мы видим, как стремительно растет спрос на российскую продукцию в Китае, увеличиваются онлайн продажи, открываются офлайн магазины. Объем поставок в денежном эквиваленте вырос более чем в пять раз", - добавил Титов.
По его словам, "мы предлагаем совместно с китайской частью Комитета реализовать проект Русский Дом — культурно- торговый центр российских товаров в Китае, который станет важной площадкой для популярных российских брендов не только продуктов питания, но и других, а также будет содействовать продвижению культурных обменов".
"У меня также предложение – обратиться к руководству наших стран, чтобы китайские системы WEChat и AliPlay также работали и для российских граждан, а в Китае принимались бы платежи по СПБ и картам МИР", - заключил сопредседатель РККДМР.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
