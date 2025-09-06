https://ria.ru/20250906/osnovatel-2040164898.html
Предприниматель из Иркутска рассказал, как назвал Путину цену "счастья"
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Основатель компании "Дикая Сибирь" Александр Деев рассказал РИА Новости на Восточном экономическом форуме, что во время презентации продукции президенту России Владимиру Путину на выставке в июле назвал главе государства цену "счастья". В начале июля Путин ознакомился с продукцией иркутской компании на выставке в национальном центре "Россия". "Владимир Владимирович поинтересовался про наш продукт, я ему рассказал, что он приносит чувство счастья, когда его ешь. Он спросил, сколько стоит счастье, я ему ответил. И Владимир Владимирович предложил поменять на белорусскую картошку", - рассказал Деев. Он отметил, что предложил президенту угоститься, а после презентации интерес к продукции вырос, но в компании были к этому готовы. "Мы поговорили не только о продукции, но и про мою семью. У меня пятеро маленьких детей. И когда Владимир Владимирович уже уходил к другому участнику, он передал привет детям, я ему сказал "до свидания", он мне сказал тоже "до свидания". Возможно, что при следующей встрече угостим чем-нибудь новым", - добавил собеседник агентства. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
