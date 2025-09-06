Рейтинг@Mail.ru
Предприниматель из Иркутска рассказал, как назвал Путину цену "счастья" - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/osnovatel-2040164898.html
Предприниматель из Иркутска рассказал, как назвал Путину цену "счастья"
Предприниматель из Иркутска рассказал, как назвал Путину цену "счастья" - РИА Новости, 06.09.2025
Предприниматель из Иркутска рассказал, как назвал Путину цену "счастья"
Основатель компании "Дикая Сибирь" Александр Деев рассказал РИА Новости на Восточном экономическом форуме, что во время презентации продукции президенту России... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T12:20:00+03:00
2025-09-06T12:20:00+03:00
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
экономика
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815040586_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_5db23a33828bf66dd0a01b565db0632d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Основатель компании "Дикая Сибирь" Александр Деев рассказал РИА Новости на Восточном экономическом форуме, что во время презентации продукции президенту России Владимиру Путину на выставке в июле назвал главе государства цену "счастья". В начале июля Путин ознакомился с продукцией иркутской компании на выставке в национальном центре "Россия". "Владимир Владимирович поинтересовался про наш продукт, я ему рассказал, что он приносит чувство счастья, когда его ешь. Он спросил, сколько стоит счастье, я ему ответил. И Владимир Владимирович предложил поменять на белорусскую картошку", - рассказал Деев. Он отметил, что предложил президенту угоститься, а после презентации интерес к продукции вырос, но в компании были к этому готовы. "Мы поговорили не только о продукции, но и про мою семью. У меня пятеро маленьких детей. И когда Владимир Владимирович уже уходил к другому участнику, он передал привет детям, я ему сказал "до свидания", он мне сказал тоже "до свидания". Возможно, что при следующей встрече угостим чем-нибудь новым", - добавил собеседник агентства. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250504/putin-2014851361.html
https://ria.ru/20250325/ionajtis-2007271447.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815040586_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_e34b51886ed43ee57dd65cc3bda7c7b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, экономика, вэф-2025
Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, Экономика, ВЭФ-2025
Предприниматель из Иркутска рассказал, как назвал Путину цену "счастья"

Основатель "Дикой Сибири" Деев рассказал, как назвал Путину цену "счастья"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Основатель компании "Дикая Сибирь" Александр Деев рассказал РИА Новости на Восточном экономическом форуме, что во время презентации продукции президенту России Владимиру Путину на выставке в июле назвал главе государства цену "счастья".
В начале июля Путин ознакомился с продукцией иркутской компании на выставке в национальном центре "Россия".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Путин рассказал, что старается не есть в позднее время
4 мая, 10:48
"Владимир Владимирович поинтересовался про наш продукт, я ему рассказал, что он приносит чувство счастья, когда его ешь. Он спросил, сколько стоит счастье, я ему ответил. И Владимир Владимирович предложил поменять на белорусскую картошку", - рассказал Деев.
Он отметил, что предложил президенту угоститься, а после презентации интерес к продукции вырос, но в компании были к этому готовы.
"Мы поговорили не только о продукции, но и про мою семью. У меня пятеро маленьких детей. И когда Владимир Владимирович уже уходил к другому участнику, он передал привет детям, я ему сказал "до свидания", он мне сказал тоже "до свидания". Возможно, что при следующей встрече угостим чем-нибудь новым", - добавил собеседник агентства.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин и художник-иллюстратор Ольга Ионайтис на церемонии вручения премий президента - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Ионайтис передала Путину книгу Кэрролла с иллюстрациями Митрофанова
25 марта, 18:30
 
РоссияВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетЭкономикаВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала