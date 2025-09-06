https://ria.ru/20250906/opasnost-2040223702.html
В Ростовской области объявили угрозу атаки беспилотников
В Ростовской области объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 06.09.2025
В Ростовской области объявили угрозу атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T23:43:00+03:00
2025-09-06T23:43:00+03:00
2025-09-06T23:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
украина
вооруженные силы украины
происшествия
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. "Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам!" - говорится в сообщении.
ростовская область
россия
украина
ru-RU
