В ООН высказались о предстоящей сессии Генассамблеи
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Предстоящая 80-я сессия Генеральной ассамблеи (ГА) ООН станет "удачным моментом" для обсуждения мировыми лидерами глобальной повестки дня и подтверждения своей приверженности ей, поделилась мнением с РИА Новости на полях ВЭФ исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Салсия Алишахбана.
Восьмидесятая сессия Генеральной ассамблеи ООН откроется 9 сентября 2025 года и завершится 8 сентября 2026 года. Делегацию России для участия в работе 80-й сессии Генассамблеи ООН возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Думаю, это будет удачный момент, поскольку в этом году Генеральная ассамблея ООН также совпала с 80-й годовщиной ООН. Насколько мне известно, приедут многие лидеры, и надеюсь, что они соберутся и обсудят глобальную повестку дня, включая повестку дня (в области устойчивого развития - ред.) на период до 2030 года, а также подтвердят свою приверженность ей", - сказала глава ЭСКАТО.
По ее словам, встретившись на ГА ООН, лидеры смогут объединиться для совместной работы.
