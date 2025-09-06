Рейтинг@Mail.ru
В ООН высказались о предстоящей сессии Генассамблеи - РИА Новости, 06.09.2025
14:08 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/oon-2040175104.html
В ООН высказались о предстоящей сессии Генассамблеи
2025-09-06T14:08:00+03:00
2025-09-06T14:08:00+03:00
россия
владивосток
сергей лавров
оон
генеральная ассамблея оон
эскато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Предстоящая 80-я сессия Генеральной ассамблеи (ГА) ООН станет "удачным моментом" для обсуждения мировыми лидерами глобальной повестки дня и подтверждения своей приверженности ей, поделилась мнением с РИА Новости на полях ВЭФ исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Салсия Алишахбана. Восьмидесятая сессия Генеральной ассамблеи ООН откроется 9 сентября 2025 года и завершится 8 сентября 2026 года. Делегацию России для участия в работе 80-й сессии Генассамблеи ООН возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Думаю, это будет удачный момент, поскольку в этом году Генеральная ассамблея ООН также совпала с 80-й годовщиной ООН. Насколько мне известно, приедут многие лидеры, и надеюсь, что они соберутся и обсудят глобальную повестку дня, включая повестку дня (в области устойчивого развития - ред.) на период до 2030 года, а также подтвердят свою приверженность ей", - сказала глава ЭСКАТО. По ее словам, встретившись на ГА ООН, лидеры смогут объединиться для совместной работы. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
владивосток
россия, владивосток, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон, эскато
Россия, Владивосток, Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, ЭСКАТО
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Предстоящая 80-я сессия Генеральной ассамблеи (ГА) ООН станет "удачным моментом" для обсуждения мировыми лидерами глобальной повестки дня и подтверждения своей приверженности ей, поделилась мнением с РИА Новости на полях ВЭФ исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Салсия Алишахбана.
Восьмидесятая сессия Генеральной ассамблеи ООН откроется 9 сентября 2025 года и завершится 8 сентября 2026 года. Делегацию России для участия в работе 80-й сессии Генассамблеи ООН возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Думаю, это будет удачный момент, поскольку в этом году Генеральная ассамблея ООН также совпала с 80-й годовщиной ООН. Насколько мне известно, приедут многие лидеры, и надеюсь, что они соберутся и обсудят глобальную повестку дня, включая повестку дня (в области устойчивого развития - ред.) на период до 2030 года, а также подтвердят свою приверженность ей", - сказала глава ЭСКАТО.
По ее словам, встретившись на ГА ООН, лидеры смогут объединиться для совместной работы.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
РоссияВладивостокСергей ЛавровООНГенеральная Ассамблея ООНЭСКАТО
 
 
