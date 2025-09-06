В ДНР при обстрелах пострадали три человека
Пушилин: 3 мирных жителя пострадали при обстрелах Горловки и Новогродовки в ДНР
Окно жилого дома, получившее повреждения в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате обстрелов ВСУ городов Горловка и Новогродовка в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что два водителя автобусов получили травмы в результате атаки БПЛА ВСУ в Горловке.
"В Никитовском районе Горловки в результате атаки ударного БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по месту стоянки автобусов городского маршрута №2 пострадали водители трамвайно-троллейбусного управления - мужчины 1976 и 1957 года рождения. Также повреждены три автобуса городского маршрута №2. В Новогродовке Красноармейского муниципального округа при сбросе ВОП (взрывоопасного предмета - ред.) с ударного БПЛА ВФУ тяжелые ранения получил мужчина 1965 года рождения", - говорится в публикации в Telegram-канале Пушилина.
По словам главы ДНР, всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. В его сообщении отмечается, что украинские войска всего совершили пять вооруженных атак. с применением ствольной артиллерии калибра 155 миллиметров и ударными беспилотниками.