Рейтинг@Mail.ru
В ДНР при обстрелах пострадали три человека - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:47 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/obstrely-2040215303.html
В ДНР при обстрелах пострадали три человека
В ДНР при обстрелах пострадали три человека - РИА Новости, 06.09.2025
В ДНР при обстрелах пострадали три человека
Три мирных жителя пострадали в результате обстрелов ВСУ городов Горловка и Новогродовка в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T21:47:00+03:00
2025-09-06T21:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
новогродовка
донецкая народная республика
денис пушилин
иван приходько
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871230515_0:327:3057:2047_1920x0_80_0_0_7447bcc371fdcb3fd2fe0190257b7925.jpg
ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате обстрелов ВСУ городов Горловка и Новогродовка в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что два водителя автобусов получили травмы в результате атаки БПЛА ВСУ в Горловке. "В Никитовском районе Горловки в результате атаки ударного БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по месту стоянки автобусов городского маршрута №2 пострадали водители трамвайно-троллейбусного управления - мужчины 1976 и 1957 года рождения. Также повреждены три автобуса городского маршрута №2. В Новогродовке Красноармейского муниципального округа при сбросе ВОП (взрывоопасного предмета - ред.) с ударного БПЛА ВФУ тяжелые ранения получил мужчина 1965 года рождения", - говорится в публикации в Telegram-канале Пушилина. По словам главы ДНР, всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. В его сообщении отмечается, что украинские войска всего совершили пять вооруженных атак. с применением ствольной артиллерии калибра 155 миллиметров и ударными беспилотниками.
https://ria.ru/20250905/zelenskiy-2039718851.html
горловка
новогродовка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871230515_42:0:2771:2047_1920x0_80_0_0_202fe3385243a173e3df4ac16f07c9a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, горловка, новогродовка, донецкая народная республика, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Новогродовка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
В ДНР при обстрелах пострадали три человека

Пушилин: 3 мирных жителя пострадали при обстрелах Горловки и Новогродовки в ДНР

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОкно жилого дома, получившее повреждения в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ
Окно жилого дома, получившее повреждения в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Окно жилого дома, получившее повреждения в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате обстрелов ВСУ городов Горловка и Новогродовка в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что два водителя автобусов получили травмы в результате атаки БПЛА ВСУ в Горловке.
"В Никитовском районе Горловки в результате атаки ударного БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по месту стоянки автобусов городского маршрута №2 пострадали водители трамвайно-троллейбусного управления - мужчины 1976 и 1957 года рождения. Также повреждены три автобуса городского маршрута №2. В Новогродовке Красноармейского муниципального округа при сбросе ВОП (взрывоопасного предмета - ред.) с ударного БПЛА ВФУ тяжелые ранения получил мужчина 1965 года рождения", - говорится в публикации в Telegram-канале Пушилина.
По словам главы ДНР, всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. В его сообщении отмечается, что украинские войска всего совершили пять вооруженных атак. с применением ствольной артиллерии калибра 155 миллиметров и ударными беспилотниками.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Опасный цирк Зеленского: Киев нашел способ втянуть Европу в войну с Россией
5 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаНовогродовкаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала